Daimler и Volvo объединились для производства водородных грузовиков: почему это важно
Мировые производители грузовых автомобилей Daimler Truck и Volvo Group подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке, производству и продаже систем топливных элементов для автомобилей большой грузоподъемности.
Volvo Group приобрела 50 процентов предприятия Daimler Truck Fuel Cell. Стоимость сделки составила около 0,6 млрд евро. Отныне компании – равноправные партнеры в области производства топливных элементов, пишет H2 View.
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Примечательно, что Volvo и Daimler будут продолжать оставаться конкурентами в других сферах автомобильных технологий.
Почему это важно?
Компании отметили, что они полностью верны Парижскому климатическому соглашению о декарбонизации автомобильного транспорта и призваны создать успешное предприятие, которое будет поставлять большие объемы систем топливных элементов.
Для нас и нашего партнера водородные топливные элементы являются ключевой технологией для создания транспорта с нейтральным выбросом углекислого газа – транспорта будущего, – сказал председатель правления Daimler Truck Мартин Даум.
Партнеры убеждены, что в будущем мир будет питаться путем объединения аккумуляторных электрических автомобилей и транспортных средств на топливных элементах, а также других возобновляемых видов топлива.
Создание нашего совместного предприятия является важным шагом в формировании мира, в котором мы хотим жить, – добавил президент и генеральный директор Volvo Group Мартин Лундштедт.
Немецкий производитель грузовых автомобилей и его шведский конкурент хотят начать испытания водородных грузовиков в 2023 году и запустить серийное производство в 2025 году.
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