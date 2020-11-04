Мировые производители грузовых автомобилей Daimler Truck и Volvo Group подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке, производству и продаже систем топливных элементов для автомобилей большой грузоподъемности.

Volvo Group приобрела 50 процентов предприятия Daimler Truck Fuel Cell. Стоимость сделки составила около 0,6 млрд евро. Отныне компании – равноправные партнеры в области производства топливных элементов, пишет H2 View.

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Примечательно, что Volvo и Daimler будут продолжать оставаться конкурентами в других сферах автомобильных технологий.

Почему это важно?

Компании отметили, что они полностью верны Парижскому климатическому соглашению о декарбонизации автомобильного транспорта и призваны создать успешное предприятие, которое будет поставлять большие объемы систем топливных элементов.

Для нас и нашего партнера водородные топливные элементы являются ключевой технологией для создания транспорта с нейтральным выбросом углекислого газа – транспорта будущего, – сказал председатель правления Daimler Truck Мартин Даум.

Партнеры убеждены, что в будущем мир будет питаться путем объединения аккумуляторных электрических автомобилей и транспортных средств на топливных элементах, а также других возобновляемых видов топлива.

Создание нашего совместного предприятия является важным шагом в формировании мира, в котором мы хотим жить, – добавил президент и генеральный директор Volvo Group Мартин Лундштедт.

Совместное предприятие разработает систему с несколькими степенями мощности, включая спаренную систему мощностью 300 кВт непрерывного действия для тяжелых грузовых автомобилей на дальние расстояния. Будущая продукция совместного предприятия также идеально подходит для других сфер использования, таких как стационарная генерация электроэнергии.

Немецкий производитель грузовых автомобилей и его шведский конкурент хотят начать испытания водородных грузовиков в 2023 году и запустить серийное производство в 2025 году.