Tesla может выпустить хэтчбек для европейского рынка: что известно
Миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск предположил, что компания может запустить новую модель хэтчбека в ближайшем будущем.
Новой идеей предприниматель поделился во время виртуальной конференции по вопросам аккумуляторов, организованной правительством Германии, пишет СNBC.
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Возможно, в Европе имеет смысл запустить компактный автомобиль, хэтчбек или что-то подобное,
– заявил Маск.
Основатель Tesla отметил, что в США автомобили больше в соответствии с личным вкусом американцев. В Европе они, как правило, меньше. Ранее он пообещал, что хэтчбек для европейского рынка будет спроектирован исключительно местными инженерами и дизайнерами.
Добавим, на конференции Маск рассказал о путешествиях по Германии и проблемах с парковкой Model X, длина которой составляет пять метров. По его словам, в Берлине найти место, чтобы припарковать машину – было сложно.
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