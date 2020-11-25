Миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск предположил, что компания может запустить новую модель хэтчбека в ближайшем будущем.

Новой идеей предприниматель поделился во время виртуальной конференции по вопросам аккумуляторов, организованной правительством Германии, пишет СNBC.

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Какие электрокары продает Tesla?

Сейчас Tesla продает два внедорожника Model Y и Model X, а также представительскую Model S и седан Model 3. Однако компания не предлагает ни одно транспортное средство, подобное Volkswagen Golf, Ford Fiesta или Mini Cooper.

Возможно, в Европе имеет смысл запустить компактный автомобиль, хэтчбек или что-то подобное,

– заявил Маск.

Основатель Tesla отметил, что в США автомобили больше в соответствии с личным вкусом американцев. В Европе они, как правило, меньше. Ранее он пообещал, что хэтчбек для европейского рынка будет спроектирован исключительно местными инженерами и дизайнерами.

Probably a good one to design & engineer in Germany — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Добавим, на конференции Маск рассказал о путешествиях по Германии и проблемах с парковкой Model X, длина которой составляет пять метров. По его словам, в Берлине найти место, чтобы припарковать машину – было сложно.

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Напомним, в конце сентября Маск заявил, что к 2023 году компания сможет снизить стоимость беспилотных электромобилей до 25 тысяч долларов. Предприниматель считает, что новая конструкция аккумулятора позволит сделать электрокары Tesla доступными для массового покупателя.