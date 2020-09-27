Американская компания ZeroAvia провела успешные испытания самолета проекта HyFlyer. Это – самое большое в мире воздушное судно, работающее на водороде. Оно также может стать первым среди тех, которые будут осуществлять коммерческие пассажирские перевозки.

Экспериментальный полет состоялся 24 сентября в научно-исследовательском центре в Крэнфилда в Великобритании, сообщает ZeroAvia.

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6-местный самолет совершил 20-минутный рейс. Пилоту удалось успешно поднять HyFlyer в небо, преодолеть запланированный маршрут и совершил посадку.

В модифицированной версии самолета класса Piper M в салоне установили 3 баки со сжиженным водородом – вместо кресел. Кроме этого, самолет имеет аккумулятор.

Успешные испытания водородного самолета: видео Zero Avia

ZeroAvia будет продолжать испытания самолета. До конца 2020 года компания осуществит полет на Оркнейских островах в Шотландии – на расстояние в примерно 400 километров. Это будет соответствовать таким маршрутам, как Лос-Анджелес – Сан-Франциско или Лондон – Эдинбург.

Преимущества водородных самолетов

Министр бизнеса и промышленности Надхим Захави прокомментировал успешный полет. "Разработка самолетов, которые меньше загрязняют окружающую среду, поможет Великобритании достичь значительного прогресса на пути к "нулевому уровню" выбросов углерода к 2050 году", – отметил он.

Однако для этого не хватает просто запустить водородные самолеты в воздухе. Важно усовершенствовать инфраструктуру аэропортов во всем мире – для безопасной транспортировки и хранения водорода.



Испытания водородного самолета / Фото The National



Тестовый полет состоялся в Великобритании / Фото The National



ZeroAvia проведет еще несколько тестовых полетов до конца года / Фото The National​

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