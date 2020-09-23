На заброшенной исследовательской площадке под Гостомелем, что в семи километрах на запад от Киева, до сих пор стоит вагон капвея – экспериментального рельсового автобуса.

Свежие фото футуристического проекта опубликовал краевед Кирилл Степанец, рассказывает Небоскреб. Читайте также: Украинцы создают грузовой электромобиль: цена и характеристики Заброшенный капвей под Киевом / transphoto.org Что известно о заброшенном проекте? Реализацией идеи занималась частная компания, основанная лидером криминальной группировки "Капитошки" Александр Капитонов. Именно в его честь был назван проект – kapway – дорога Капитонова. В свою очередь, авторитет сейчас находится в розыске. Компания вложила в разработку проекта около 3,5 миллиона долларов. Между Гостомелем и Мощуном проложили путь длиной 300 метров. Пути планировали расположить как эстакаду над дорогами: проект должен был стать простой и дешевой альтернативой метро. В октябре 2004 года по рельсе запустили тестовый вагон. Его изготовили на белорусском предприятии "Белкоммунмаш". Капвей называют монорельсом, однако один путь состоит из двух параллельных рельс. Капвей развивал скорость до 100 км/ч: разработчики уверяли, что серийные образцы будут ездить быстрее. Вагон имел колеса с резиновым покрытием – это делало движение почти бесшумным. Движение транспорта происходило с помощью токоприемника. Вагон вмещает до 150 пассажиров. Заброшенный капвей под Киевом / Кирил Степанец Ексдиректор "Капвея" Анатолий Егоров рассказал, что в начале 2000-х идея проект заинтересовал киевскую администрацию во главе с Александром Омельченко. Чиновники якобы дали согласие выделить землю под строительство линии капвея на Трухановом острове, но не за бюджетные средства. Заброшенный капвей под Киевом / kyivpastfuture.com.ua Сегодня весь технически развитый цивилизованный мир идет на внедрение легких видов транспорта, – отмечал бывший мэр столицы. Примечательно, что именно при руководстве Омельченка Киев потерял более 60 километров трамвайных путей. Так, была демонтирована линия на мосту Патона, что разорвало трамвайную сеть на лево и правобережную.