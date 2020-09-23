Заброшенный рельсовый автобус под Киевом: яркие фото
На заброшенной исследовательской площадке под Гостомелем, что в семи километрах на запад от Киева, до сих пор стоит вагон капвея – экспериментального рельсового автобуса.
Свежие фото футуристического проекта опубликовал краевед Кирилл Степанец, рассказывает Небоскреб.
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Заброшенный капвей под Киевом / transphoto.org
Что известно о заброшенном проекте?
- Реализацией идеи занималась частная компания, основанная лидером криминальной группировки "Капитошки" Александр Капитонов. Именно в его честь был назван проект – kapway – дорога Капитонова. В свою очередь, авторитет сейчас находится в розыске.
- Компания вложила в разработку проекта около 3,5 миллиона долларов.
- Между Гостомелем и Мощуном проложили путь длиной 300 метров.
- Пути планировали расположить как эстакаду над дорогами: проект должен был стать простой и дешевой альтернативой метро.
- В октябре 2004 года по рельсе запустили тестовый вагон. Его изготовили на белорусском предприятии "Белкоммунмаш".
- Капвей называют монорельсом, однако один путь состоит из двух параллельных рельс.
- Капвей развивал скорость до 100 км/ч: разработчики уверяли, что серийные образцы будут ездить быстрее.
- Вагон имел колеса с резиновым покрытием – это делало движение почти бесшумным.
- Движение транспорта происходило с помощью токоприемника.
- Вагон вмещает до 150 пассажиров.
Заброшенный капвей под Киевом / Кирил Степанец
Заброшенный капвей под Киевом / kyivpastfuture.com.ua
Сегодня весь технически развитый цивилизованный мир идет на внедрение легких видов транспорта, – отмечал бывший мэр столицы.
Примечательно, что именно при руководстве Омельченка Киев потерял более 60 километров трамвайных путей. Так, была демонтирована линия на мосту Патона, что разорвало трамвайную сеть на лево и правобережную.