Дочерняя компания Boeing – Aurora Flight Sciences – работает над разработкой экспериментального самолета. Для этого инженеры используют технологию управления активным потоком.

Новый самолет создают по заказу Агентства перспективных исследовательских проектов (DARPA), об этом сообщает Aviationweek.

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Разработчики намерены спроектировать и построить самолет, которому удалось бы маневрировать без помощи подвижных плоскостей управления. Для этого применят систему Active Flow Control (AFC).

Летательный аппарат имеет 2 крыла. Центроплан переднего расположен в носовой части, имеет нормальную стреловидность. Зато второе крыло с центропланом в хвостовой части – обратную.



Макет экспериментального самолета создают американцы / Фото Aurora Flight Sciences

Концы консолей обоих крыльев объединены между собой. Поэтому в целом планер модели самолета выглядит как ромб. Подробную информацию о системе управления полетом пока не сообщают.

Как будет летать аппарат Воздушный поток, созданный реактивным двигателем, будет выпускаться через отверстия шириной 1 – 4 миллиметра. Их разместят в разных частях обшивки корпуса. Еще один метод предполагает использование электродов. Они будут давать электрические разряды, а те мгновенно будут нагревать воздух, вызывая его расширение.

Пер Бейт, президент и генеральный директор Aurora Flight Science отметил, что команда инженеров опирается на многолетние исследования.

Вместе с DARPA мы можем предложить принципиально новые подходы к проектированию самолетов,

– подчеркнул он.

Три этапа разработки