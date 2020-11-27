В США создают самолет с нестандартными крыльями: как будет выглядеть – фото
Дочерняя компания Boeing – Aurora Flight Sciences – работает над разработкой экспериментального самолета. Для этого инженеры используют технологию управления активным потоком.
Новый самолет создают по заказу Агентства перспективных исследовательских проектов (DARPA), об этом сообщает Aviationweek.
Примечательно Летающая карета скорой: в Австралии представили революционную разработку – видео
Разработчики намерены спроектировать и построить самолет, которому удалось бы маневрировать без помощи подвижных плоскостей управления. Для этого применят систему Active Flow Control (AFC).
Летательный аппарат имеет 2 крыла. Центроплан переднего расположен в носовой части, имеет нормальную стреловидность. Зато второе крыло с центропланом в хвостовой части – обратную.
Макет экспериментального самолета создают американцы / Фото Aurora Flight Sciences
Концы консолей обоих крыльев объединены между собой. Поэтому в целом планер модели самолета выглядит как ромб. Подробную информацию о системе управления полетом пока не сообщают.
Пер Бейт, президент и генеральный директор Aurora Flight Science отметил, что команда инженеров опирается на многолетние исследования.
Вместе с DARPA мы можем предложить принципиально новые подходы к проектированию самолетов,
– подчеркнул он.
Три этапа разработки
- Первый этап рассчитывают завершить к концу третьего квартала 2021 – до тех пор должен быть готов концептуальный проект самолета.
- Второй – во втором квартале 2022 года. Именно тогда выберут 2 компании, в которых военные закажут разработку эскизного проекта.
- Третий этап предварительно намерены завершить к середине 2024 года. После этого финалист тендера обязан провести летные испытания уменьшенной модели самолета.
Поделиться новостью
-
Водородные технологии открывают возможности для декарбонизации секторов экономики Украины23 ноября , 18:01
-
Группа ДТЭК получила два Эко-Оскара за инновации в природоохранной деятельности21 ноября , 21:35
-
Умные дроны на солнечных электростанциях: инновационная проверка солнечных панелей от ДТЭК ВИЭ26 ноября , 19:20