Компания Zakaz.ua запустила доставку товаров из сети "ЭКО маркет" в Виннице. Отныне жители города могут заказать продукты из ассортимента, который насчитывает более 7800 единиц товаров.

Товары будут доставлены до дверенй дома или офиса. Первые два заказа весом до 40 килограммов доставляются бесплатно.

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Как это работает

Сервис будет работать с 10.00 до 22.00, а время от оформления покупки до ее получения составит не более 3 часов. Продукты будут отправлять из магазина, расположенного на проспекте Коцюбинского, 70. Сейчас жители Винницы могут заказать любую продукцию: мясную, молочную, выпечку, свежие овощи и зелень, фрукты и тому подобное.

Продуктовую корзину можно собрать на сайте eko.zakaz.ua, после чего заказ будет передан профессиональному комплектовщику. Во время сбора продуктов с полок работник Zakaz.ua тщательно проверит сроки годности товаров, целостность упаковки и выберет только лучшие фрукты и овощи. Заказ доставят в специальных термоящиках с соблюдением температурных норм для замороженных или охлажденных продуктов.

Цель работы команды Zakaz.ua – дать возможность жителям городов Украины экономить свое время и силы, и получить продукты с доставкой без лишних хлопот. Запуск в Виннице "ЭКО маркет" – это очередной шаг для достижения наших целей. С сегодняшнего дня жители могут воспользоваться удобным сервисом и легко заполнить свой холодильник, не выходя из дома,

– комментирует Андрей Курский, CEO сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

Справка: Сервис Zakaz.ua – лидер на рынке доставки пищевых продуктов в Украине. Компания предлагает удобный сервис и высокое качество обслуживания, сотрудничая с сетями: METRO, Ашан, NOVUS, MегаМаркет, Таврия В, ВОСТОРГ, VARUS, ЭКО маркет, City market.

Ранее мы писали о том, что компания Zakaz.ua запустила в Киеве экологическую инициативу Zakaz Green. Главная цель проекта – уменьшить влияние пластика на окружающую среду. Таким образом, пользователи сервиса по доставке продуктов могут передать курьеру чистую пластиковую тару, а взамен получить скидку на следующий заказ.