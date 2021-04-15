В Виннице заработала доставка продуктов из сети "ЭКО маркет"
Компания Zakaz.ua запустила доставку товаров из сети "ЭКО маркет" в Виннице. Отныне жители города могут заказать продукты из ассортимента, который насчитывает более 7800 единиц товаров.
Источник:24 канал
Товары будут доставлены до дверенй дома или офиса. Первые два заказа весом до 40 килограммов доставляются бесплатно.
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Как это работает
Сервис будет работать с 10.00 до 22.00, а время от оформления покупки до ее получения составит не более 3 часов. Продукты будут отправлять из магазина, расположенного на проспекте Коцюбинского, 70. Сейчас жители Винницы могут заказать любую продукцию: мясную, молочную, выпечку, свежие овощи и зелень, фрукты и тому подобное.
Продуктовую корзину можно собрать на сайте eko.zakaz.ua, после чего заказ будет передан профессиональному комплектовщику. Во время сбора продуктов с полок работник Zakaz.ua тщательно проверит сроки годности товаров, целостность упаковки и выберет только лучшие фрукты и овощи. Заказ доставят в специальных термоящиках с соблюдением температурных норм для замороженных или охлажденных продуктов.
Цель работы команды Zakaz.ua – дать возможность жителям городов Украины экономить свое время и силы, и получить продукты с доставкой без лишних хлопот. Запуск в Виннице "ЭКО маркет" – это очередной шаг для достижения наших целей. С сегодняшнего дня жители могут воспользоваться удобным сервисом и легко заполнить свой холодильник, не выходя из дома,
– комментирует Андрей Курский, CEO сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.
Ранее мы писали о том, что компания Zakaz.ua запустила в Киеве экологическую инициативу Zakaz Green. Главная цель проекта – уменьшить влияние пластика на окружающую среду. Таким образом, пользователи сервиса по доставке продуктов могут передать курьеру чистую пластиковую тару, а взамен получить скидку на следующий заказ.
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