В этом месяце в Киеве стартует экологическая инициатива Zakaz Green. В рамках проекта пользователи сервиса по доставке продуктов Zakaz.ua смогут передать курьеру чистую пластиковую тару, а взамен получить скидку на следующий заказ.

В последние годы в Украине обостряется проблема накопления пластиковых отходов на свалках, что грозит углублением экологического кризиса. Компания Zakaz.ua стремится внести свой вклад в улучшение текущей ситуации.

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Проект Zakaz Green

"Зеленая" инициатива работает в 7 сетях-партнерах Zakaz.ua в Киеве: Ашан, METRO, Novus, МегаМаркет, Varus, ЭКО маркет и CITYmarket. Курьеры Zakaz.ua принимать очищенную пластиковую тару и упаковку в пакетах, объем которых поместится в обе руки. Так, покупатели смогут не только получить промокод в размере 15 гривен на следующую доставку, но и приобщиться к спасению планеты.

Наша компания уже не первый год активно приобщается к борьбе за улучшение экологической ситуации в столице: только в 2020 году в рамках экоинициативы Zakaz Green ежемесячно наши курьеры передавали на переработку около 6м3 ПЭТ-бутылок и полиэтиленовых пакетов. Наша команда хочет сделать еще больше, поэтому мы расширяем действие акции на всех наших партнеров в столице,

– комментирует Андрей Курский, CEO сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

Подробнее об условиях акции читайте по ссылке.



Как работает инициатива Zakaz Green / Фото Zakaz.ua

Все отходы направят на "Обуховгорвторресурсы", где будет осуществляться досортировка, прессование и транспортировка на перерабатывающие предприятия. Кроме того, их будут использовать как вторсырье для изготовления продукции.

Что известно о компании

лидер на рынке доставки пищевых продуктов в Украине;

сотрудничает с: METRO, Ашан, NOVUS, МегаМаркет, Таврия В, ВОСТОРГ, VARUS, ЭКО маркет, City market;

имеет собственную IT-платформу, поэтому сервис оперативно принимает, обрабатывает и доставляет заказы;

в компании работают высокопрофессиональные курьеры, прошедшие обучение в собственном тренинговом центре;

доставка осуществляется в пределах удобных двухчасовых слотов, а также – изо дня в день;

цены на товары не отличаются от цен на полках магазинов-партнеров.

Экологическая инициатива Zakaz.ua в сети METRO / Фото Zakaz.ua

Отметим, Zakaz Green – не первая экологическая инициатива компании. В 2018 году Zakaz.ua и METRO Cash&Carry запустили акцию по сбору пластиковой тары. По результатам проекта, на утилизацию и переработку передали более 640м 3 полиэтиленовых пакетов и ПЭТ-бутылок.