Всеукраинская сеть "Сильпо" внедряет новый проект по доставке продуктов питания самолетами. Сейчас компания тестирует пилот в населенных пунктах, в которых нет логистических операторов.

На первом этапе решение реализуют над территорией Киевской области.

Не пропустите В Нидерландах разработали самолет на жидком водороде: важный проект

Как это работает

В рамках проекта специалисты переоборудовали ангар для самолетов в специальный авиараспределительный центр – АРЦ. Для запуска услуги задействовали 6 самолетов, которые курсируют с аэродрома в Киевской области. Важно, что заказ комплектуется непосредственно перед доставкой, а сервис функционирует в радиусе полета, который составляет 40 минут, чтобы сохранить свежесть и качество продуктов. Доставка осуществляется бесплатно, при заказе от 1 500 гривен. Кроме того, самолетом транспортируют не более 40 килограммов.

Тестирование услуги осуществляется по "белыми списками". Участники программы "Личный Счет" имели возможность сделать заказ на shop.silpo.ua и выбрать опцию авиадоставки.

Мы всегда выбираем самые инновационные решения в логистике и стремимся расширять наши горизонты, внимательно наблюдаем и изучаем тренды. Мы уже освоили наземные перевозки – запустили плановую и экспресс-доставку, перевозили арбузы реками. Наш следующий логический шаг – подняться в небо!,

– рассказывает директор по логистике группы компаний Fozzy Group Мачей Гавронский.

В компании отмечают, что один из главных приоритетов "Сильпо" – обеспечить комфорт покупателей и подарить им радостные эмоции.

"Только представьте свои ощущения, когда к вам почти под дом прилетает Вкусовсадник и привозит свежую выпечку "Крафтяр", пирожные "Собственной кондитерской ", фермерские деликатесы из "Лавки традиций" и любые другие вкусности из ассортимента "Сильпо", что насчитывает десятки тысяч продуктов, – отмечает директор по маркетингу сети "Сильпо" Екатерина Огуряева.

По результатам испытаний, "Сильпо" намерена проанализировать отзывы и эффективность решения, чтобы сделать сервис максимально удобным и полезным для клиентов. Компания также рассматривает возможность запуска полноценного dark skystore для оперативной обработки заказов.