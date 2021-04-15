У Вінниці запрацювала доставка продуктів з мережі "ЕКО маркет"
Компанія Zakaz.ua запустила доставку товарів з мережі "ЕКО маркет" у Вінниці. Відтепер жителі міста можуть замовити продукти з асортименту, який налічує понад 7 800 одиниць товарів.
Джерело:24 канал
Товари будуть доставлені до дверей будинку чи офісу. Перші два замовлення вагою до 40 кілограмів доставляються безкоштовно.
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Як це працює
Сервіс працюватиме з 10.00 до 22.00, а час від оформлення покупки до її отримання складе не більше як 3 години. Продукти відправлятимуть з магазину, що розташований на проспекті Коцюбинського, 70. Наразі вінничани можуть замовити будь-яку продукцію: м'ясну, молочну, випічку, свіжі овочі та зелень, фрукти тощо.
Продуктовий кошик можна зібрати на сайті eko.zakaz.ua, після чого замовлення буде передано професійному комплектувальнику. Під час збору продуктів з полиць працівник Zakaz.ua ретельно перевірить строки придатності товарів, цілісність упаковки та обере лише найкращі фрукти та овочі. Замовлення доставлять у спеціальних термоящиках з дотриманням температурних норм для заморожених чи охолоджених продуктів.
Мета роботи команди Zakaz.ua – дати можливість мешканцям міст України економити свій час та сили, й отримати продукти з доставкою без зайвих клопотів. Запуск у Вінниці з "ЕКО маркет" – це черговий крок для досягнення наших цілей. Від сьогодні вінничани можуть скористатися зручним сервісом та легко заповнити свій холодильник, не виходячи з дому,
– коментує Андрій Курський, CEO сервісу доставки продуктів Zakaz.ua
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