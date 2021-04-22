Об этом стало известно из интервью руководителя предприятия Олега Коростелева Security Talks. По его словам, все БПЛА ориентированы на определенные погодные условия, а именно – работать в чистом небе, когда ясно и солнечно. В таких странах, как Турция, Катар, ОАЭ, Пакистан эти условия являются благоприятными большинство дней в течение года.

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У нас наоборот – светлых дней 60, а остальные дни или низкая облачность, или туман, особенно в зоне боевых действий, особенно осенний, зимний, весенний период – это очень сложные метеоусловия,

– отметил разработчик.

При таких условиях облака "не пробивают" тепловизор, поэтому необходимо применять специальные радиосредства выявления с целью сканирования поверхности земли.

Преимущество заключается и в ударных возможностях

Объясняют, что "байрактар" не может применять вооружение, в частности бомбу с высоты менее 3000 метров, ведь ей необходимо разогнаться. "И эти 3000 метров надо смотреть, видеть, оттуда, с той высоты, то есть не должно быть облачности. И не должно быть каких-либо препятствий для тепловизоров или лазерного канала", – подчеркнул Клоростелев.

Украинские же специалисты закладывают ракеты по прямому лазерному каналу, которые можно будет применять на расстояние 10 километров, но низкой высоты – с 50, 30 или 100 метров. "И в 10 км такой беспилотник очень сложно обнаружить", – финализировал руководитель бюро.

Олег Коростелев убежден, что закупка турецких беспилотников – правильное решение для обеспечения потребностей ВСУ. Однако не стоит забывать об украинском проекте, в рамках которого разрабатываются качественные БПЛА, что будут стоить значительно дешевле.

Ожидается, что разработка "Сокол-300" будет окончательно готова в 2022 году.

Справка: Отечественный ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300" разрабатывали в течение 1,5 года. Работы проводятся специалистами конструкторского бюро "ЛУЧ". Предварительная стоимость одной единицы техники составляет 45,6 миллиона гривен. При серийном производстве цена может быть уменьшена на 30-40%.