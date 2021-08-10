Назначение деталей – комплектование египетского самолета АН-74, который был изготовлен на харьковском авиазаводе. Доставка осуществлена в рамках соглашения по обслуживанию самолетов Министерства обороны Республики Египет.
Отмечается, что в сентябре в Египет отправится ремонтная бригада. Главная цель – восстановление самолета. После проведения работ АН-74 пройдет контрольно-восстановительное обслуживание на харьковском предприятии.
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