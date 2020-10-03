Уоррен Баффетт – легендарный финансист, инвестор и благотворитель. Человек, который знает, как заставить деньги работать. Он прошел путь от 5 долларов до 50 миллиардов и охотно делится опытом.

Предприниматель, который входит в тройку самых богатых людей США убежден: к деньгам следует относиться легко, именно тогда – к вам придет больше. "Волшебник из Омахи" тратит около 80 процентов своего времени на чтение и получение новых знаний, рассказывает Inc.

Интересно: Илон Маск рекомендует: список 10 любимых книг американского миллиардера

Представляем вашему вниманию список книг, которые Уоррен Баффетт настоятельно рекомендует прочитать всем и каждому.

"Анализ ценных бумаг" (Security Analysis: Sixth Edition), Бенджамин Грэхем и Дэвид Лефевр Додд

Эта книга и эти люди изменили мою жизнь, – написал Баффетт.

Баффетт познакомился с книгой во время учебы в Колумбийском университете, в котором преподавали Грэхем и Додд. С тех пор Баффетт окончательно решил придерживаться инвестиционной стратегии своих учителей. Он убежден, что она эффективно работает и сегодня.

Более того, именно Баффетт написал предисловие к последнему изданию книги. К тому же, Баффетт искренне восхищается работой Грэхема, которая называется "Разумный инвестор". Он убежден, что это "лучшая книга об инвестировании из тех, которые когда-либо увидели мир".

"О самом важном" (The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor), Говард Маркс

Книга, изданная Уорреном Баффеттом и имеет интересную историю. Соучредитель Oakte Capital Management Говард Маркс планировал опубликовать свои заметки для клиентов после выхода на пенсию. Однако, Баффетт был настолько поражен мыслями и опытом коллеги, что пообещал Марксу написать замечательную аннотацию и убедил Маркса сделать это раньше. Баффетт подчеркнул, что работа Маркса является "на редкость полезной книгой". Издание вышло в свет в 2011 году, а позже – была издана расширенная версия.

"Альманах бедного Чарли" (Poor Charlie's Almanack), Чарли Мангер

Большинство людей считает, что Уоррен Баффетт – мозг и главнокомандующий компании Berkshire Hathaway. На самом деле уже десятки лет рядом с ним бок о бок идет вице-президент Чарли Мангер. Блестящий инвестор выдал "Альманах бедного Чарли" в 2005 году, а впоследствии опубликовал и расширенную версию. В книге собраны его выступления и презентации. Мангер также объясняет, почему люди склонны переплачивать на вечеринках Tupperware и аукционах.

Ученые давно спорят, не является ли Чарли реинкарнацией Бенджамина Франклина. Эта книга должна расставить точки над "i", – написал Баффетт.

"Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит" (Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street), Джон Брукс

19 лет назад Билл Гейтс спросил Уоррена Баффетта, какая его любимая книга. Так, Баффетт подарил Гейтсу собственную копию издания "Бизнес-приключения." 12 классических историй Уолл-стрит" Джона Брукса. Бестселлер поразил основателя Microsoft и стал его любимым чтивом о бизнесе.

Джон Брукс – автор, который начал публиковать свои наработки в журнале New Yorker еще в далеком 1969 году. Он рассказывает о взлете Xerox и полном провале концерна Ford, благодаря запуску автомобилей Edsel. В мире бизнеса с тех лет изменилось многое, а вот "глубокие инсайты Брукса ничуть не утратили своей актуальности", считает Билл Гейтс.

Записки Уоррена Баффетта к акционерам Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway Letters to Shareholders)

Уоррен Баффетт ежегодно публикует послания к акционерам Berkshire Hathaway. Их всегда с нетерпением ждут предприниматели, акулы бизнеса и все мировое инвестиционное сообщество. На сайте корпорации можно найти письма с 1977 года и по сей день. Однако раз в несколько лет Баффетт выдает их в виде сборника. Последнее такое издание Баффетт опубликовал в 2019 году.