Вместо того, чтобы проводить собеседования, управлять командами и заниматься менеджментом компаний, входящих в состав Berkshire Hathaway, Уоррен Баффетт принимает стратегически важные решения и тратит 80 процентов своего времени на чтение.

Опыт легендарного инвестора может пригодиться владельцам бизнесов и директорам, которые ищут профессиональных сотрудников, рассказывает СNBC.

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В интервью Nebraska Business Magazine миллиардер рассказал, что три важнейшие качества, которыми должен обладать каждый успешный специалист – это интеллект, энергия и цельность характера. Причем последнее, ​​по мнению Баффетта – самое важное.

Любой студент, который планирует работать в любом бизнесе – умный и энергичный. А вот характер это то, что отличает одного от другого. Он может решить, каким человеком хочет быть до 60 лет. Если сейчас у него проблемы с характером, то вряд ли что-то изменится. Кандалы привычки иногда очень тяжелые, чтобы их cбросить. Люди сами себя сковывают, – убежден Баффетт.

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INTEGRITY

Уоррен Баффетт объясняет, что целостность характера (integrity) предусматривает честность, мораль и доброту. Без этих качеств почти невозможно добиться успеха в мире большого бизнеса и очень легко заслужить репутацию ненадежного и сомнительного человека.

Доброта, ум и энергия = вы – наняты!

Формула поиска сильной модели для подражания от Уоррена Баффетта довольно простая и доступная:

Просто вспомните людей, которыми вы восхищаетесь, и спросите себя, почему восхищаетесь именно ими. Обычно это потому, что они щедрые, порядочные, добрые люди, и с таких следует брать пример.

Поиск наставника может помочь вам расти как в карьере, так и в личной жизни. Наставники также помогают выстроить устойчивость, повысить производительность и научиться критически мыслить.