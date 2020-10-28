Корейские ученые будут помогать очищать территорию Чернобыльской АЭС от радиоактивно загрязненных материалов. Они уже подписали соответствующее соглашение с украинцами.

ЧАЭС будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии (KAERI), сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Представители ЧАЭС будут работать по технологиям KAERI и по согласованным с корейцами процедурами. Они будут осуществлять дезактивацию фрагментов бетона и металла, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Сотрудничество между странами прокомментировал заместитель технического директора Чернобыльской АЭС. Александр Скомарохов отметил, что она выгодна для обеих сторон.

KAERI имеет технические разработки, но протестировать их на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может. Ведь загрязнения такого типа в Южной Корее сейчас отсутствуют,

– пояснил он.

И добавил, что ЧАЭС, выводя станцию ​​по эксплуатации, стремится использовать технологии, которые обеспечат несколько возможностей. В частности – позволят осуществить дезактивацию материалов и уменьшить количество радиоактивных отходов, которые образуются в результате.

"Таким образом площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной корейскими специалистами технологии", – подчеркнул Скомарохов.

Справка. Испытания на Чернобыльской АЭС продлятся до конца 2021 года. Там намерены дезактивировать бетонные фрагменты конструкций, а также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали.

Если испытания пройдут успешно, ЧАЭС получит дополнительную технологию дезактивации и имеет право использовать ее – исключительно на промышленной площадке станции.