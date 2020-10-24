В Чернобыльской зоне отчуждения провели испытания автономного робота Spot от Boston Dynamics. В частности - измерили радиацию в пунктах локализации и захоронения отходов "Рыжий лес", "Подлесный" и "Буряковка".

Это произошло в рамках визита инженеров университета Бристоля на Чернобыльской АЭС, сообщили на фейсбук-странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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Они прибыли, чтобы в условиях зоны отчуждения испытать дистанционно управляемых роботов. Среди них был и известный робот-пес Spot, созданный американской компанией Boston Dynamics.

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Кроме этого, использовали беспилотники, наземные роботизированные системы и датчики-сканеры – чтобы оценить распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

Мы приехали, чтобы с помощью роботизированных платформ составить карту распространения радиоактивного загрязнения. А также для испытания нашей техники и налаживания новых контактов,

– пояснил научный сотрудник Дэвид Меґсон-Смит.

"Мы много работали с организациями ядерной сферы в Великобритании. Но еще никогда не были в таких сложных внешних условиях как в Чернобыле. Работать здесь, на территории АЭС – это для нас уникальная возможность", – добавил он.



Робот-собака Spot от Boston Dynamics в Чернобыле / Фото ГАЗО

Заметим, что в сентябре 2020 Spot начали продавать не только в США, но и в странах Евросоюза, Великобритании и Канаде. Стоит такой робот 74,5 тысячи долларов (свыше 2 миллионов гривен).