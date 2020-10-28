Розробили унікальну технологію: вчені з Кореї очищуватимуть Чорнобильську АЕС від радіації
Корейські науковці допомагатимуть очищувати територію Чорнобильської АЕС від радіоактивно забруднених матеріалів. Вони вже підписали відповідну угоду з українцями.
ЧАЕС співпрацюватиме з Корейським інститутом досліджень атомної енергії (KAERI), повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.
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Представники ЧАЕС працюватимуть за технологіями KAERI та за погодженими з корейцями процедурами. Вони здійснюватимуть дезактивацію фрагментів бетону та металу, які зазнали радіоактивного забруднення.
Співпрацю між країнами прокоментував заступник технічного директора Чорнобильської АЕС. Олександр Скомарохов наголосив, що вона є вигідною для обох сторін.
KAERI має технічні розробки, але протестувати їх на реальних, а не штучно забруднених поверхнях, не може. Адже забруднення такого типу в Південній Кореї зараз відсутні,
– пояснив він.
Й додав, що ЧАЕС, виводячи станцію з експлуатації, прагне використати технології, які забезпечать кілька можливостей. Зокрема – дозволять здійснити дезактивацію матеріалів та зменшити кількість радіоактивних відходів, які внаслідок цього утворюються.
"У такий спосіб майданчик ЧАЕС є свого роду лабораторним полігоном для випробування запропонованої корейськими фахівцями технології", – наголосив Скомарохов.
Якщо випробування пройдуть успішно, ЧАЕС отримає додаткову технологію дезактивації та матиме право використовувати її – виключно на промисловому майданчику станції.