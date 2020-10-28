Корейські науковці допомагатимуть очищувати територію Чорнобильської АЕС від радіоактивно забруднених матеріалів. Вони вже підписали відповідну угоду з українцями.

ЧАЕС співпрацюватиме з Корейським інститутом досліджень атомної енергії (KAERI), повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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Представники ЧАЕС працюватимуть за технологіями KAERI та за погодженими з корейцями процедурами. Вони здійснюватимуть дезактивацію фрагментів бетону та металу, які зазнали радіоактивного забруднення.

Співпрацю між країнами прокоментував заступник технічного директора Чорнобильської АЕС. Олександр Скомарохов наголосив, що вона є вигідною для обох сторін.

KAERI має технічні розробки, але протестувати їх на реальних, а не штучно забруднених поверхнях, не може. Адже забруднення такого типу в Південній Кореї зараз відсутні,

– пояснив він.

Й додав, що ЧАЕС, виводячи станцію з експлуатації, прагне використати технології, які забезпечать кілька можливостей. Зокрема – дозволять здійснити дезактивацію матеріалів та зменшити кількість радіоактивних відходів, які внаслідок цього утворюються.

"У такий спосіб майданчик ЧАЕС є свого роду лабораторним полігоном для випробування запропонованої корейськими фахівцями технології", – наголосив Скомарохов.

Довідка. Випробування на Чорнобильській АЕС триватимуть до кінця 2021 року. Там мають намір дезактивувати бетонні фрагменти конструкцій, а також металеві пластини з нержавіючої та вуглецевої сталі.

Якщо випробування пройдуть успішно, ЧАЕС отримає додаткову технологію дезактивації та матиме право використовувати її – виключно на промисловому майданчику станції.