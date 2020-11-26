В Украине работают одни из самых мощных солнечных электростанций Европы, а именно – станции ДТЭК Покровская СЭС и ДТЭК Никопольская СЭС в Днепропетровской области. Их мощность обеспечивается постоянной работой тысяч солнечных панелей – 873 000 на Покровской и 750 000 на Никопольской станции, что расположены на гигантской территории в десяток квадратных километров.

Поэтому в ДТЭК ВИЭ (Возобновляемые Источники Энергии) используют быстрый и умный способ проверки панелей – дронами, рассказывают Инновации 24.

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Солнечные электростанции ДТЭК сегодня регулярно инспектируют "умные" дроны с тепловизорами. Они способны зафиксировать увеличение температуры панели уже от нескольких десятых градуса и передать GPS-координаты в компьютер. Аэрофотоснимки с беспилотников в инфракрасном спектре обеспечивают более широкий взгляд на станцию ​​и позволяют бригадам технического обслуживания получать информацию почти в режиме реального времени (не ожидая постоянной погоды солнечного дня), демонстрируя тепловые аномалии. Команда "спасителей-ремонтников" их быстро проверяет и устраняет обнаруженные недостатки в работе оборудования.

Работники ДТЭК применяют "умные" дроны на солнечных электростанциях / Фото ДТЭК

Пилотный проект ДТЭК ВИЭ по регулярной диагностике солнечных панелей с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами, помогает ежедневно следить за эффективной работой, находить и исправлять неисправности. Несмотря на значительные размеры солнечных станций в сотни километров, мировая практика не предусматривает их постоянной диагностики. Человек просто не в состоянии проверить тысячи солнечных панелей самостоятельно.

Поэтому большинство электростанций, как правило, проверяют свои панели раз в год накануне весенне-летнего солнечного максимума, приглашая посторонние организации, а также в случае сильных гроз. Из-за высокой стоимости обследования со стороны, иногда некоторые "станции" вообще не проводят такой диагностики. Неисправность одной солнечной панели найти очень трудно, она может длительное время оставаться незамеченной и негативно влиять на параметры оборудования этого круга и даже может "заражать болезнью" другие панели.

Есть на солнечных электростанциях ДТЭК ВИЭ и свои пилоты – эксперты по управлению дронами. За один день пилот даже маленького "карманного" дрона способен обследовать около 150 000 панелей. А провести полную диагностику крупнейшей солнечной станции в Украине – Покровской СЭС можно всего за 7 дней.

Директор Покровской СЭС Олег Соловей отмечает, что результаты, полученные в ходе пилотного проекта на Никопольской СЭС, показывают, что 10-разовая диагностика в течение года позволила повысить точность выявления дефектов на 40 процентов, при этом вероятность корректной диагностики выросла почти в 3 раза и составила более 90 процентов. В следующем году ожидают увеличение этого показателя до 100 процентов.

ДТЭК применяет дроны для диагностики солнечных электростанций / Фото ДТЭК

Мы ожидаем стопроцентной эффективности как от самих себя, так и от наших станций. ДТЭК – лидер инноваций и мы постоянно внедряем новейшие технологии в повседневную жизнь наших людей и на каждом из наших проектов "зеленой генерации". Мы постоянно совершенствуемся и наши дроны такие быстрые и умные только благодаря нашим людям, которые ими управляют,

– отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

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Сегодня ДТЭК ВИЭ разрабатывает собственную комплексную софтверную модель, которая обеспечит еще более высокий коэффициент готовности станции. Такая модель будет анализировать в единой системе данные, полученные из разных источников – SCADA, метеостанции, беспилотников и на основе них сможет формировать рекомендации для эксплуатационного персонала станций с планом поддержки оборудования, что основан на предиктивном подходе.

Следовательно, компания имеет цель перейти от реагирования на недостатки в работе оборудования до предотвращения их появления, уменьшая влияние, или даже делая невозможным развитие аварийных ситуаций. Фактически такие станции можно будет сравнить с новейшим оборудованием космических станций.