На Днепропетровщине работники ДТЭК с помощью дрона обследовали почти 400 км электролиний
Новая технология позволяет автоматизировать проверку, ускорить процесс мониторинга и ликвидации любых повреждений. С начала года специалисты ДТЭК Днепровские электросети обследовали с воздуха 385 километров линий электропередач. Удалось выявить и устранить более 6 640 дефектов, чаще всего недоступных при обычном осмотре.
В компании объясняют, что дрон позволяет проводить тепловизионную, фото- и видеосъемку линий передач и выявлять мельчайшие дефекты в сети. В первую очередь, с его помощью обследуют линии среднего (6-10 кВ), а также высокого (35-150 кВ) напряжения, рассказывают Инновации 24.
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Дроны применяют в Криничанском, Павлоградском, Царичанском и Новомосковском районах Днепропетровской области, а также городах Каменском и Подгородном.
ДТЭК — лидер цифровой трансформации украинской энергетики. Пилотный проект по использованию дрона мы начали в прошлом году. За это время обследовали 573 км линий, выявили и устранили почти 9 тысяч дефектов. Сейчас вместе с эстонской компанией Hepta дорабатываем софт на базе искусственных нейронных сетей, благодаря которому распознавание дефектов будет происходить автоматически – без участия человека, — отметил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук.
Почему это важно?
С учетом использования двух камер (видео и инфракрасное изображение) за полетный день специалисты обследуют от 6 до 7,5 км. Дрон помогает провести осмотр в самых труднодоступных местах: на заболоченной местности, над кустами и деревьями, водными преградами и промышленными районами. К тому же, обследование проводят без отключения линий и привлечения дополнительной техники, что значительно ускоряет процесс.
Компания планирует продолжать использовать дроны для обследования линий и масштабировать проект на всю Днепропетровскую область.
Похожий метод в своей работе успешно используют современные европейские энергокомпании: ENEL (Италия), E-ON (Германия), CEZ Group (Чехия). Теперь он доступен и в Украине.
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