В Україні працюють одні з найпотужніших сонячних електростанцій Європи, а саме – станції ДТЕК Покровська СЕС і ДТЕК Нікопольська СЕС у Дніпропетровській області. Їх потужність забезпечується постійною роботою тисяч сонячних панелей – 873 000 на Покровській і 750 000 на Нікопольській станції, що розміщені на гігантській території в десяток квадратних кілометрів.

Тож у ДТЕК ВДЕ (Відновлювальні Джерела Енергії) використовують швидкий і розумний спосіб перевірки панелей – дронами, розповідають Інновації 24.

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Сонячні електростанції ДТЕК сьогодні регулярно інспектують "розумні" дрони з тепловізорами. Вони здатні зафіксувати збільшення температури панелі вже від кількох десятих градуса і передати GPS-координати в комп’ютер. Аерофотознімки з дронів в інфрачервоному спектрі забезпечують ширший погляд на станцію та дозволяють бригадам технічного обслуговування отримувати інформацію майже у режимі реального часу (не очікуючи сталої погоди сонячного дня), демонструючи теплові аномалії. Команда "рятівників-ремонтників" їх швидко перевіряє та усуває виявлені недоліки в роботі обладнання.

Працівники ДТЕК застосовують "розумні" дрони на сонячних електростанціях / Фото ДТЕК

Пілотний проєкт ДТЕК ВДЕ з регулярної діагностики сонячних панелей за допомогою дронів, оснащених тепловізорами, допомагає щодня слідкувати за ефективною роботою, знаходити й виправляти несправності. Зважаючи на значні розміри сонячних станцій у сотні кілометрів, світова практика не передбачає їх постійної діагностики. Людина просто не в змозі перевірити тисячі сонячних панелей самостійно.

Тож більшість електростанцій здебільшого перевіряють свої панелі раз на рік напередодні весняно-літнього сонячного максимуму, запрошуючи сторонні організації, а також у випадку сильних гроз. Через велику вартість такої діагностики зі сторони деякі "станції" іноді навіть не проводять такої діагностики взагалі. Несправність однієї сонячної панелі знайти дуже важко, вона може тривалий час залишатися непоміченою та негативно впливати на параметри обладнання цього кола і навіть може "заражати хворобою" інші панелі.

Є на сонячних електростанціях ДТЕК ВДЕ і свої пілоти – експерти з управління дронами. За один день пілот навіть маленького "кишенькового" дрона здатен обстежити близько 150 тисяч панелей. А провести повну діагностику найбільшої сонячної станції в Україні – Покровської СЕС можна всього за 7 днів.

Директор Покровської СЄС Олег Соловей зазначає, що результати, отримані під час пілотного проєкту на Нікопольській СЕС, показують, що 10-разова діагностика протягом року дозволила підвищити точність виявлення дефектів на 40 відсотків, водночас ймовірність коректної діагностики зросла майже в 3 рази та склала понад 90 відсотків. Наступного року очікують збільшення цього показника до 100 відсотків.

ДТЕК застосовує дрони для діагностики сонячних електростанцій / Фото ДТЕК

Ми очікуємо стовідсоткової ефективності як від самих себе, так і від наших станцій. ДТЕК – лідер інновацій і ми постійно впроваджуємо новітні технології у щоденне життя наших людей і на кожному з наших проєктів "зеленої генерації". Ми постійно вдосконалюємося і наші дрони такі швидкі й розумні лише завдяки нашим людям, які ними керують, – відзначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс.

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Сьогодні ДТЕК ВДЕ розробляє власну комплексну софтверну модель, що забезпечить ще вищий коефіцієнт готовності станції. Така модель буде аналізувати в єдиній системі дані, отримані з різних джерел – SCADA, метеостанції, дронів і на основі них зможе формувати рекомендації для експлуатаційного персоналу станцій з планом підтримки обладнання, що базуватиметься на предиктивному підході.

Отже, компанія має на меті перейти від реагування на недоліки в роботі обладнання до упередження їх появи, зменшуючи вплив, або навіть унеможливлюючи розвиток аварійних ситуацій. Фактично такі станції можна буде порівняти з найновішим обладнанням космічних станцій.