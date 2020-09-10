ДТЭК Сети внедрил инновационную технологию использования дронов для обследования линий электропередач. Исследования проводились около трех месяцев. Новая технология оказалась почти в 2 раза эффективнее традиционных пеших обходов ремонтными бригадами и визуального осмотра линий для выявления повреждений.

Проект использования дронов и специального программного обеспечения по обработке данных для диагностики электросетей разработан в рамках программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК. Пилотный проект по обследованию линий электропередач дронами запустили в Новомосковском и Солонянском районах Днепропетровской области, рассказывает 24 канал.

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Как это работает?

Дроны Беспилотные летательные аппараты, оснащенные фото и видеокамерами и тепловизорами, которые фиксируют и передают информацию, которая обрабатывается программами распознавания дефектов с использованием искусственных нейронных сетей.

В частности, при обследовании дроном на 500 километрах сети специалисты обнаружили 916 дефектов изоляторов. При обычном же осмотре – 176. А значит, новый подход лучше фиксирует перегрев оборудования и позволяет обследовать большую длину линий электропередач.

Какие возможности открывает технология?

Представители компании подсчитали, что инновационная технология дронов снизит аварийность и продолжительность отключений электроэнергии (показатель SAIDI) к 2025 году на 10-15%.

ДТЭК – лидер цифровой трансформации украинской энергетики. Использование в работе дронов и построение искусственных нейронных сетей – позволяет нам предусмотреть возможное место аварии и проводить превентивные ремонты, усиливая сети. Это позволит работать на опережение, а не ликвидировать последствия аварии. Как результат – качественно лучшие услуги для наших клиентов,

– прокомментировал Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.



Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети / ДТЭК

Дроны заменят людей?

Разработчики проекта уверяют, что внедрение инновационной технологии не приведет к сокращению сотрудников. Очевидно, что потребность в большом количестве специалистов, которые непосредственно задействованы в осмотрах, уменьшится. Зато возрастет спрос на специалистов, которые будут работать с дронами и базами данных, заниматься управлением и обслуживанием новой цифровой системы.

Дроны могут быть полностью интегрированы в информационные системы ОСР. Полученные данные автоматически анализируются специальными программами. IT-система сама формирует отчеты и дает рекомендации специалистам о приоритете в ремонтах. Это значительно экономит время и минимизирует человеческий фактор, и, следовательно, повышает надежность сетей,

– пояснил принципы работы IT-системы Марис Куницкис, руководитель инновационных проектов ДТЭК Сети.



Марис Куницкис, руководитель инновационных проектов ДТЭК Сети / ДТЭК

Сколько стоит технология?

Специалисты объясняют, что такие компании, как Днепровские электросети или Киевоблэнерго обслуживают около 1,5 миллиона клиентов. Так, для эффективного использования технологии операторами системы распределения на одну компанию нужно 6-10 дронов и сопутствующее программное обеспечение. Стоимость внедрения такого комплекса в среднем составляет 10-12 млн гривен.



Оператор дрона / ДТЭК

Добавим, технология обследования сетей дронами активно используется современными европейскими энергокомпаниями, например, ENEL (Италия), E-ON (Германия), CEZ Group (Чехия) и др.

Для украинской электроэнергетики технология достаточно нетипичная. Поэтому, все зависит от тарифообразования, которое позволило бы компаниям инвестировать в инновационные решения.

Следующие шаги – протестировать мультиспектральную съемку как альтернативу лидарному сканированию, что может удешевить сбор информации,

– отметил руководитель программы MODUS Дмитрий Осыка.

ДТЭК: основные факты