Конкурс инноваций Берлин-Бранденбург 2020: победители и их изобретения
27 ноября Innovationspreis Berlin Brandenburg объявил победителей. Основные премии получили 5 предприятий федеральных земель Берлин и Бранденбурга, а еще одному из конкурсантов был вручен отдельный приз.
Награждение проводилось в онлайн-режиме, сообщает Innovationspreis Berlin Brandenburg.
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Победители 2020 и их изобретения
В этом году в конкурсе участвовал 221 конкурсант, а основное денежное вознаграждение получили 5 предприятий:
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Belyntic GmbH. Берлинская компания разработала новую технологию очистки пептидов, которая позволяет намного качественнее проводить исследования лекарственных средств и может стать прорывом в лечении многих тяжелых заболеваний, в частности рака. Разработчики уверяют, что технология является экономически и экологически выгодной, и это поможет с легкостью вывести ее на рынок.
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Lana Labs GmbH. Команда из международных ИТ-экспертов специализируется на компьютерном анализе бизнес-процессов и технологий производства. Их цель – делать бизнес "умнее", более эффективным и быстрым благодаря автоматизированному анализу процессов предприятий. Для этого компания создала специальное программное обеспечение LANA, сложный алгоритм которого является уникальным на рынке.
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Lumenion GmbH. Для производства устойчивых источников возобновляемой энергии компания разработала систему энергосбережения Lumenion, которая перерабатывает электрический ток в тепловую энергию и сохраняет ее при температуре 650 градусов Цельсия. Накопленное тепло экономически выгодно и может быть эффективно использовано для промышленности или для централизованного отопления.
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ME Energy – Liquid Electricity GmbH. Компания разрабатывает устройства жидкостной генерации энергии. Ею была создана инновационная технология под названием "Зарядный узел", которая позволяет поставлять электроэнергию в радиусе 200 километров всего за 10 минут без всякой привычно необходимой для того инфраструктуры (высоковольтных линий, проводов электропередач и электрических столбов). Электроэнергия производится в жидком генераторе на специальной станции, без выбросов СО2.
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Voculap GmbH. Компания создала отдельную "объемную" киностудию, где можно снимать сразу в 3D, без необходимого для того дорогостоящего motion-capture оборудования. Актерам не нужно надевать специальные костюмы, а объемные видеоролики выглядят более реалистично. Стоимость производства 3D-фильмов благодаря инновационной съемочной площадке уменьшается в несколько раз.
Приз благодарности
Отдельный приз в этом году получила компания Regional Hero GmbH, возникшая на основе некоммерческой платформы Helfen.Berlin. Организация поддерживала малые предприятия во время первого локдауна, связанного с распространением COVID-19. Она предоставляла консультации по диджитализации, расширению и будущих перспективах малому региональному бизнесу. Хотя компания ничего и не изобрела, организаторы конкурса инноваций решили мотивировать и выразить свою благодарность Regional Hero, наградив их отдельным призом в 5 000 евро.
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Что известно о конкурсе?
Конкурс инноваций Берлин-Бранденбург впервые проводился в 1984-м году. С тех пор в нем приняли участие более 4 000 конкурсантов, а награждено было 160 победителей. Innovationspreis – инициатива правительства Берлина, что сегодня финансируется 23 партнерами. Целью конкурса является мотивация малых и средних предприятий к созданию инновационных изобретений и технологий, а также развитие местной экономики. Ежегодно несколько победителей получают денежное вознаграждение в размере 10 000 евро.
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