27 ноября Innovationspreis Berlin Brandenburg объявил победителей. Основные премии получили 5 предприятий федеральных земель Берлин и Бранденбурга, а еще одному из конкурсантов был вручен отдельный приз.

Награждение проводилось в онлайн-режиме, сообщает Innovationspreis Berlin Brandenburg.

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Победители 2020 и их изобретения

В этом году в конкурсе участвовал 221 конкурсант, а основное денежное вознаграждение получили 5 предприятий:

Belyntic GmbH . Берлинская компания разработала новую технологию очистки пептидов, которая позволяет намного качественнее проводить исследования лекарственных средств и может стать прорывом в лечении многих тяжелых заболеваний, в частности рака. Разработчики уверяют, что технология является экономически и экологически выгодной, и это поможет с легкостью вывести ее на рынок.

Lana Labs GmbH. Команда из международных ИТ-экспертов специализируется на компьютерном анализе бизнес-процессов и технологий производства. Их цель – делать бизнес "умнее", более эффективным и быстрым благодаря автоматизированному анализу процессов предприятий. Для этого компания создала специальное программное обеспечение LANA, сложный алгоритм которого является уникальным на рынке.

Lumenion GmbH. Для производства устойчивых источников возобновляемой энергии компания разработала систему энергосбережения Lumenion, которая перерабатывает электрический ток в тепловую энергию и сохраняет ее при температуре 650 градусов Цельсия. Накопленное тепло экономически выгодно и может быть эффективно использовано для промышленности или для централизованного отопления.

ME Energy – Liquid Electricity GmbH . Компания разрабатывает устройства жидкостной генерации энергии. Ею была создана инновационная технология под названием "Зарядный узел", которая позволяет поставлять электроэнергию в радиусе 200 километров всего за 10 минут без всякой привычно необходимой для того инфраструктуры (высоковольтных линий, проводов электропередач и электрических столбов). Электроэнергия производится в жидком генераторе на специальной станции, без выбросов СО2.

Voculap GmbH. Компания создала отдельную "объемную" киностудию, где можно снимать сразу в 3D, без необходимого для того дорогостоящего motion-capture оборудования. Актерам не нужно надевать специальные костюмы, а объемные видеоролики выглядят более реалистично. Стоимость производства 3D-фильмов благодаря инновационной съемочной площадке уменьшается в несколько раз.

Приз благодарности

Отдельный приз в этом году получила компания Regional Hero GmbH, возникшая на основе некоммерческой платформы Helfen.Berlin. Организация поддерживала малые предприятия во время первого локдауна, связанного с распространением COVID-19. Она предоставляла консультации по диджитализации, расширению и будущих перспективах малому региональному бизнесу. Хотя компания ничего и не изобрела, организаторы конкурса инноваций решили мотивировать и выразить свою благодарность Regional Hero, наградив их отдельным призом в 5 000 евро.

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Что известно о конкурсе?

Конкурс инноваций Берлин-Бранденбург впервые проводился в 1984-м году. С тех пор в нем приняли участие более 4 000 конкурсантов, а награждено было 160 победителей. Innovationspreis – инициатива правительства Берлина, что сегодня финансируется 23 партнерами. Целью конкурса является мотивация малых и средних предприятий к созданию инновационных изобретений и технологий, а также развитие местной экономики. Ежегодно несколько победителей получают денежное вознаграждение в размере 10 000 евро.