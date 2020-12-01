По итогам IT-чемпионата DEV Challenge в Украине выбрали лучших разработчиков технологий для онлайн-кинотеатра Cinema Tech. Победители поедут на стажировку в высокотехнологичную столицу мира – Кремниевую долину.

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV при поддержке Министерства цифровой трансформации ввел категорию Cinema Tech в рамках чемпионата. В этом году DEV Challenge проходил в онлайн-формате, пишет Укринформ.

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Всего в IT-чемпионате приняли участие более 1000 специалистов – 31 процент женщин и 69 процентов мужчин. За победу боролись представители 11 стран и 89 населенных пунктов. В финал вышло около 150 участников.

Участники показали, что мы имеем огромный потенциал для развития собственной стриминговой платформы высокого уровня, которая позволит украинским зрителям стать постоянными ценителями качественного национального контента,

– отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Победители чемпионата

На стажировку в Америку поедут:

Дарья Полищук – победа в номинации Product Design (UX) . Она предложила решение, которое поможет зрителю интереснее проводить время на стриминговой платформе с помощью добавления социальной составляющей.

. Она предложила решение, которое поможет зрителю интереснее проводить время на стриминговой платформе с помощью добавления социальной составляющей. Дмитрий Бойчук – победа в номинации App design (UI), категория hard. Он создал лучшее решение нового визуального стиля для мобильного приложения онлайн-кинотеатра, которое будет удобным для просмотра контента как на Smart TV, так и на телефоне.

Во время стажировки украинские разработчики смогут встретиться с успешными коллегами отрасли, которые работают в Google, Facebook, Twitter, Amazon и новых масштабных стартапах. Более того, украинские специалисты смогут послушать лекции лучших преподавателей топовых университетов США – Berkeley и Stanford.