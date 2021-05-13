Соответствующий документ 11 мая подписал министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что "Лелека" – это уже известный дрон, проверенный в боевых условиях.

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Чиновник отметил, что современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных беспилотников в единой системе с другими подразделениями.

"Лелека" – это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности,

– подчеркнул он.

И добавил, что этот беспилотный комплекс может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.

"Он помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже испытали в реальных боевых условиях", – пояснил Таран.

Справка. Комплекс находился в эксплуатации ВСУ с 2016 года. Украинские военные успешно применяли его в районе проведения операции ООС.

Чем особый "Лелека-100"

Это – военный многофункциональный беспилотник, разработка украинской компании DeViRo. Его будут использовать, в частности, для решения задач по аэроразведке.

В Минобороны отметили, что "Лелека-100" устойчивый к погодным условиям и может выполнять задачи даже в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток.

Благодаря дополнительным защитным характеристикам, которыми владеет украинский беспилотник, его не смогут перехватить средства радиоэлектронной борьбы.

Серийное производство в Украине

По словам министра обороны, кроме принятия на вооружение положительно решили и вопрос о возможности серийного производства этого беспилотника в Украине.

Его будут осуществлять на основе комплектующих отечественного производства. Ожидаем, что поставки комплексов в ВСУ начнутся уже в 2021 году,

– надеется Таран.

"В нашем народе говорят "лелека – счастье в семью". Надеюсь, этот "Лелека" порадует нашу армейскую семью", – подытожил глава Минобороны.