Соответствующий документ 11 мая подписал министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что "Лелека" – это уже известный дрон, проверенный в боевых условиях.
К теме "Антонов" разрабатывает отечественный беспилотник – аналог Bayraktar TB2
Чиновник отметил, что современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных беспилотников в единой системе с другими подразделениями.
"Лелека" – это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности,
– подчеркнул он.
И добавил, что этот беспилотный комплекс может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.
"Он помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже испытали в реальных боевых условиях", – пояснил Таран.
Чем особый "Лелека-100"
Это – военный многофункциональный беспилотник, разработка украинской компании DeViRo. Его будут использовать, в частности, для решения задач по аэроразведке.
В Минобороны отметили, что "Лелека-100" устойчивый к погодным условиям и может выполнять задачи даже в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток.
Благодаря дополнительным защитным характеристикам, которыми владеет украинский беспилотник, его не смогут перехватить средства радиоэлектронной борьбы.
Серийное производство в Украине
По словам министра обороны, кроме принятия на вооружение положительно решили и вопрос о возможности серийного производства этого беспилотника в Украине.
Его будут осуществлять на основе комплектующих отечественного производства. Ожидаем, что поставки комплексов в ВСУ начнутся уже в 2021 году,
– надеется Таран.
"В нашем народе говорят "лелека – счастье в семью". Надеюсь, этот "Лелека" порадует нашу армейскую семью", – подытожил глава Минобороны.