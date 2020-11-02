Украинские пулезащитные шлемы TOR-D успешно прошли проверку в США. Их испытали в баллистической лаборатории Chesapeake Testing, которая является одной из самых известных в мире.

БаБаллистические шлемы TOR-D производит украинская компания UaRms, сообщает Ukrainian Military Pages.

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Испытания 6 образцов были проведены еще в июне 2020 года. Американцы подтвердили соответствие шлемов TOR-D уровню защиты IIIA по стандарту США NIJ 0101.06.



Какие бывают уровни пулезащитной брони / Иллюстрация AR500 ARMOR

Заметим, что шлем уровня защиты IIIA выдерживает многократное попадание и предназначен для противодействия угрозам пистолета калибру .44 Magnum, а также всех меньших калибров.

Мы надеемся, что уже в ближайшее время, как о нашей компании, так и об Украине заговорят как о мощного игрока на мировом рынке,

– подчеркнули в UaRms.

Что известно о баллистическом шлеме TOR-D

TOR-D – это облегченная версия пулезащитные шлема ТОR. Его форма предусматривает специальные боковые вырезы, которые создают дополнительные возможности работать с наушниками и радиогарнитурами.

Шлемом можно пользоваться во всех климатических условиях, с учетом воздействия атмосферных осадков. С внешней стороны его купола нанесен водо- и огнестойкий слой.



Шлем TOR-D может поставляться в нескольких цветах / Фото UaRms



Как выглядит шлем украинского производства TOR-D / Фото UaRms​s

Шлем предназначен для индивидуальной защиты бойцов десантных и специальных подразделений. Он обеспечивает защиту головы при падениях, ударах, от воздействия взрывной волны, мелких обломков, рикошетов, а также от попадания пистолетных пуль и пуль другого легкого стрелкового оружия.