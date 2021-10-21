Украинский Ан-124 "Руслан" доставит немецкий военный вертолет в США
21 октября 2021 , 16:27Читати новину українською
Источник:Милитарный
Госпредприятие "Антонов" доставит вертолет ВМС Германии на Марианский остров Гуам (США). Военную технику перевезет самолет Ан-124-100 "Руслан".
Вертолет Sea Lynx Lemmy призван заменить Sea Lynx Dusty. Технику используются на немецком фрегате Bayern (F217) класса Brandenburg, расположенном в Тихоокеанском регионе.
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Sea Lynx: что известно
Многоцелевой вертолет Sea Lynx изготовлен британской компанией Westland Aircraft. Разработка обеспечивает максимальную скорость 260 километров в час, а ее дальность полета составляет 630 километров. На вооружении Германии имеется около 20 таких вертолетов.
Какие еще перевозки совершил Ан-124 "Руслан"
- ноябрь 2020 года – самолет доставил 2 истребителя F/A-18 Hornet из Австралии в Канаду;
- декабрь 2020 года – самолет доставил спутник для компании Илона Маска Space X;
- февраль 2021 года – самолет транспортировал 3 американские Bell UH-1H Huey 2 в Бейрут (Ливан);
- июль 2021 года – самолет перевез 4 истребителя F-16 из Израиля в США;
- август 2021 года – самолет доставил 3 испанские вертолеты NH-90 в Мали и 2 вертолета Leonardo AW119Kx в Бразилию.