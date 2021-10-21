Украинский Ан-124 "Руслан" доставит немецкий военный вертолет в США

Госпредприятие "Антонов" доставит вертолет ВМС Германии на Марианский остров Гуам (США). Военную технику перевезет самолет Ан-124-100 "Руслан".

Вертолет Sea Lynx Lemmy призван заменить Sea Lynx Dusty. Технику используются на немецком фрегате Bayern (F217) класса Brandenburg, расположенном в Тихоокеанском регионе.

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Sea Lynx: что известно

Многоцелевой вертолет Sea Lynx изготовлен британской компанией Westland Aircraft. Разработка обеспечивает максимальную скорость 260 километров в час, а ее дальность полета составляет 630 километров. На вооружении Германии имеется около 20 таких вертолетов.

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