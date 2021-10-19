Exosonic применит технологии следующего поколения. В частности, с целью уменьшения звукового удара.
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Детали
Ожидается, что новый беспилотник:
- обеспечит пилотам живую летнуюподготовку;
- сможет имитировать враждебные цели;
- будет нести различные полезные нагрузки и датчики;
- освободит пилотов и летательные аппараты для выполнения других задач;
- снизит износ боевых самолетов;
- поможет сэкономить средства.
Наша цель – быстро доставлять людей в любую точку с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом,
– говорит генеральный директор Exosonic Норрис Ти.