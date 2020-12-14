Украинский AН-124 доставил спутник для Space X на базу NASA: фото
Авиатранспортное подразделение "Антонов" безопасно доставило спутник для компании Илона Маска Space X. Груз был перевезен на борту АН-124 "Руслан" в специальном контейнере, разработанном французской компанией Airbus.
Подчеркивают, что это самый большой спутник за всю историю перевозок авиакомпании – вес груза составил 55 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Авиалиний Антонова в Facebook.
Читайте также: Впервые за 29 лет: в Украине построят новые самолеты Ан-178
Украинский AН-124 безопасно доставил спутник для Space X / Фото Antonov Airlines
Как это удалось?
Загрузка и разгрузка контейнера со спутником весом 55 тонн происходила в течение пяти часов. Груз вылетел из аэропорта Blagnac (Тулуза, Франция) и прибыл в аэропорт KTTS Nasa Shuttle Landing Facility (Титусвилле, США), который до 2011 года НАСА использовало для отправки шаттлов в космос.
"Мы благополучно и вовремя доставили самый большой спутник, который нам приходилось транспортировать!", – говорится в сообщении.
Примечательно: Американский беспилотник испытает противовоздушную оборону Украины: детали
Украинский AН-124 безопасно доставил спутник для Space X / Фото Antonov Airlines
Справка
Государственное предприятие "Антонов" – украинский авиастроительный концерн, объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов. С 4 апреля 2015 входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Поделиться новостью