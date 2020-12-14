Авиатранспортное подразделение "Антонов" безопасно доставило спутник для компании Илона Маска Space X. Груз был перевезен на борту АН-124 "Руслан" в специальном контейнере, разработанном французской компанией Airbus.

Подчеркивают, что это самый большой спутник за всю историю перевозок авиакомпании – вес груза составил 55 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Авиалиний Антонова в Facebook.

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Украинский AН-124 безопасно доставил спутник для Space X / Фото Antonov Airlines

Как это удалось?

Загрузка и разгрузка контейнера со спутником весом 55 тонн происходила в течение пяти часов. Груз вылетел из аэропорта Blagnac (Тулуза, Франция) и прибыл в аэропорт KTTS Nasa Shuttle Landing Facility (Титусвилле, США), который до 2011 года НАСА использовало для отправки шаттлов в космос.

"Мы благополучно и вовремя доставили самый большой спутник, который нам приходилось транспортировать!", – говорится в сообщении.

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Украинский AН-124 безопасно доставил спутник для Space X / Фото Antonov Airlines

Справка

Государственное предприятие "Антонов" – украинский авиастроительный концерн, объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов. С 4 апреля 2015 входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".