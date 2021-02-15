Украинский "Руслан" доставил американские вертолеты в Ливан: цель
Украинский транспортный самолет АН-124-100 госпредприятия "Антонов" доставил в Бейрут 3 американских вертолета. Новые Bell UH-1H Huey 2 предназначены для ливанских ВВС.
Источник:"Крила"
США передали новые вертолеты Huey 2 армии Ливана с целью замены старых Huey 1. Отмечается, что стоимость одного вертолета составляет 5,6 миллиона долларов.
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Украинский "Руслан" доставил американские вертолеты в Ливан / Фото Крылья
Церемония передачи новых вертолетов состоялась на авиабазе Бейрута. В мероприятии приняли участие генерал-майор Милада Исаак, который представлял главнокомандующего ВВС Ливана, и посол США в Ливане Дороти Ши.
Вертолеты, предоставленные США, внесут непосредственный вклад в улучшение оперативных возможностей армии Ливана и обеспечение выполнения им различных обязанностей по защите Ливана и его народа,
– отметила посол США.
Украинский "Руслан" доставил американские вертолеты в Ливан / Фото Крылья
АН-124 "Руслан"Украинский самолет, разработанный компанией "Антонов". Самолет Ан-124 является одним из крупнейших серийных грузовых самолетов в мире. На его основе разработали коммерческий транспортный самолет АН-124-100.
Справка
"Антонов" – украинское государственное предприятие, которое занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов. Кроме того, одной из главных сфер деятельности концерна являются грузовые авиаперевозки. Объединяет конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс. Входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
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