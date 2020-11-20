Украинские ученики будут изучать предпринимательство и инновации: Dreaming Big with Kyivstar
Мобильный оператор "Киевстар" и общественная организация Global Office проведут онлайн-обучение на тему инноваций и предпринимательства в рамках проекта Dreaming Big with Kyivstar. Длительность курса – две недели.
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В компании Киевстар отмечают, что их миссия – использовать новейшие технологии, открывать новые возможности и менять жизнь к лучшему.
Мы уверены, что развитие предпринимательского духа и инновационного мышления не только поможет подросткам быть конкурентоспособными на современном рынке труда в будущем, но и подтолкнет создавать революционные идеи, которые будут развивать нашу страну и мир,
– рассказала директор по корпоративным коммуникациям Киевстар Анна Захараш.
Совместный проект Global Office и Киевстар / Фото Киевстар
Что предусматривает курс?
Свыше 600 учеников из 50 украинских школ зарегистрировались на онлайн-курс, который пройдет с 16 по 27 ноября. Организаторы подготовили для них:
- познавательные викторины;
- конкурс на лучший предпринимательский проект;
- занятия с менторами: 10 иностранных представителей и более 20 сотрудников Киевстар;
- лекции по основам предпринимательства, маркетинга, управления проектами и креативного мышления.
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