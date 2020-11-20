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Киевстар сотрудничает с общественной организацией Global Office более четырех лет. Цель – внедрение проекта GoCamp, в рамках которого менторы обучают школьников иностранным языкам и помогают преодолеть барьер, мотивируют мыслить творчески и критически. В этом году пандемия СOVID-19 заставила организаторов сменить формат курса на онлайн-марафон. Разработчики создали интерактивную программу Dreaming Big with Kyivstar.

В компании Киевстар отмечают, что их миссия – использовать новейшие технологии, открывать новые возможности и менять жизнь к лучшему.

Мы уверены, что развитие предпринимательского духа и инновационного мышления не только поможет подросткам быть конкурентоспособными на современном рынке труда в будущем, но и подтолкнет создавать революционные идеи, которые будут развивать нашу страну и мир,

– рассказала директор по корпоративным коммуникациям Киевстар Анна Захараш.

Совместный проект Global Office и Киевстар / Фото Киевстар

Что предусматривает курс?

Свыше 600 учеников из 50 украинских школ зарегистрировались на онлайн-курс, который пройдет с 16 по 27 ноября. Организаторы подготовили для них:

познавательные викторины;

конкурс на лучший предпринимательский проект;

занятия с менторами: 10 иностранных представителей и более 20 сотрудников Киевстар;

лекции по основам предпринимательства, маркетинга, управления проектами и креативного мышления.