В Раде зарегистрировали законопроекты, которые позволят запустить проект Дия City. Министерство цифровой трансформации называет их одними из главных документов для развития ИТ-сектора в Украине.Увеличит объем рынка IT вдвое: подробности о проект Действие City

За 5 лет Дия City планирует увеличить объем рынка IT вдвое – до почти 12 миллиардов долларов. Подробнее об этом в интервью 24 каналу рассказал министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.

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Такой прогноз Минцифра и Минфин делали, учитывая мировой опыт и то, сколько компаний в Украине сегодня ведут теневой бизнес и не платят налоги, пояснил чиновник.

По его словам, в основе проекту лежит амбициозная цель – создать специальный правовой режим, который позволит ИТ-компаниям и креативной индустрии работать с минимальным налоговой нагрузкой и с либерализацией трудовых отношений.

Справка. В Минцифри надеюсь, что до Нового года законопроект пройдет первое чтение, а затем – второе. Предварительно планируют, что Дия City заработает в первом квартале 2021 года.

Где узнать о проекте

Федоров также подчеркнул, что проект Дия City имеет собственный сайт. Кроме этого, много важной информации можно найти и в социальных сетях.

Очень важным для нас была обратная связь ИТ-отрасли. То, что у нас получилось, это действительно лучшие в мире проекты. Хочется, чтобы больше компаний участвовали и регистрировались,

– подчеркнул министр.

По его словам, процедура регистрации будет очень простой, можно сказать, что даже декларативной. Если компания выполнит несколько условий, она автоматически станет резидентом Дия City.

"Дия City – это виртуальная страна, не привязана ни к одной территории в нашей стране. Неважно, где вы – в Запорожье, в Николаеве, в Одессе или Киеве – вы можете стать резидентом и развиваться", – заверил Федоров.

Как стать резидентом Дия City

Министр пояснил: чтобы стать резидентом Действие City нужно, в частности:

заниматься ИТ или быть частью креативной индустрии (есть перечень соответствующих КВЭД);

в компании должно работать не менее 9 человек со средней зарплатой 1 400 евро;

Федоров отметил, что между первым и вторым чтением еще могут быть дискуссии о законопроектах. Однако он на 90% уверен, что изменений в критериях не будет.

Полное интервью с министром Федоровым: смотрите видео 24 канала