Учні з різних міст України отримають нові знання та навички від провідних фахівців Київстар та Global Office, а також – застосують їх на практиці, повідомляє Укрінформ.

Не пропустіть Збільшить об'єм ринку IT вдвічі: подробиці про амбітний проєкт Дія City

Київстар співпрацює з громадською організацією Global Office понад чотири роки. Мета – впровадження проєкту GoCamp, в межах якого ментори навчають школярів іноземних мов і допомагають подолати бар'єр, мотивують мислити творчо і критично. Цього року пандемія СOVID-19 змусила організаторів змінити формат курсу на онлайн-марафон. Розробники створили інтерактивну програму Dreaming Big with Kyivstar.

У компанії Київстар відзначають, що їхня місія – використовувати новітні технології, відкривати нові можливості та змінювати життя на краще.

Ми впевнені, що розвиток підприємницького духу та інноваційного мислення не тільки допоможе підліткам бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці в майбутньому, а й підштовхне створювати революційні ідеї, які будуть розвивати нашу країну і світ,

– розповіла директор з корпоративних комунікацій Київстар Анна Захараш.

Спільний проєкт Global Office і Київстар / Фото Київстар

Що передбачає курс?

Понад 600 учнів з 50 українських шкіл зареєструвалися на онлайн-курс, який триватиме з 16 по 27 листопада. Організатори підготували для школярів:

пізнавальні вікторини;

конкурс на найкращий підприємницький проєкт;

заняття з менторами: 10 іноземних представників і понад 20 співробітників Київстар;

лекції з основ підприємництва, маркетингу, управління проєктами та креативного мислення.

Українським школярам цікаві інтерактивні уроки та бізнес-кейси, подобається вивчати іноземну мову з носіями та спілкуватися без бар'єрів, опановувати діджитал-навички й розвивати власні бізнес-ідеї,

– зазначила директор громадської організації Global Office Оксана Нечипоренко.

Додамо, понад 5 500 учнів зі 170 шкіл вже пройшли навчальний курс від Київстар та Global Office. Організатори ініціативи поділилися з учасниками неоціненними знаннями й реальним досвідом, а близько 75 співробітників Київстар стали менторами проєкту.