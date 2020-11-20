Українські учні вивчатимуть підприємництво та інновації: проєкт Dreaming Big with Kyivstar
Мобільний оператор "Київстар" і громадська організація Global Office проведуть онлайн-навчання на тему інновацій і підприємництва в межах проєкту Dreaming Big with Kyivstar. Тривалість курсу – два тижні.
Учні з різних міст України отримають нові знання та навички від провідних фахівців Київстар та Global Office, а також – застосують їх на практиці, повідомляє Укрінформ.
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У компанії Київстар відзначають, що їхня місія – використовувати новітні технології, відкривати нові можливості та змінювати життя на краще.
Ми впевнені, що розвиток підприємницького духу та інноваційного мислення не тільки допоможе підліткам бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці в майбутньому, а й підштовхне створювати революційні ідеї, які будуть розвивати нашу країну і світ,
– розповіла директор з корпоративних комунікацій Київстар Анна Захараш.
Спільний проєкт Global Office і Київстар / Фото Київстар
Що передбачає курс?
Понад 600 учнів з 50 українських шкіл зареєструвалися на онлайн-курс, який триватиме з 16 по 27 листопада. Організатори підготували для школярів:
- пізнавальні вікторини;
- конкурс на найкращий підприємницький проєкт;
- заняття з менторами: 10 іноземних представників і понад 20 співробітників Київстар;
- лекції з основ підприємництва, маркетингу, управління проєктами та креативного мислення.
Українським школярам цікаві інтерактивні уроки та бізнес-кейси, подобається вивчати іноземну мову з носіями та спілкуватися без бар'єрів, опановувати діджитал-навички й розвивати власні бізнес-ідеї,
– зазначила директор громадської організації Global Office Оксана Нечипоренко.
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