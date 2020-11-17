У Раді зареєстрували законопроєкти, які дозволять запустити проєкт Дія City. Міністерство цифрової трансформації називає їх одними з найголовніших документів для розвитку ІТ-сектору в Україні.

За 5 років Дія City планує збільшити об'єм ринку IT вдвічі — до майже 12 мільярдів доларів. Детальніше про це у інтерв'ю 24 каналу розповів міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

До теми Для мільярдних інвестицій: у Раді зареєстрували законопроєкти про Дію City

Такий прогноз Мінцифра та Мінфін робили, враховуючи світовий досвід та те, скільки компаній в Україні сьогодні ведуть тіньовий бізнес та не сплачують податки, пояснив урядовець.

За його словами, в основі проєкту лежить амбітна мета – створити спеціальний економічний та правовий режим, який дозволить ІТ-компаніям та креативній індустрії працювати з мінімальним податковим навантаженням та з лібералізацією трудових відносин.

Довідка. У Мінцифрі сподіваюсь, що до Нового року законопроєкт пройде перше читання, а згодом – друге. Попередньо там планують, що Дія City запрацює у першому кварталі 2021 року.

Де дізнатися про проєкт

Федоров також підкреслив, що проєкт Дія City має власний сайт. Крім цього, багато важливої інформації можна знайти і в соціальних мережах.

Дуже важливим для нас був зворотній звязок ІТ-галузі. Те, що в нас вийшло, це справді найкращі в світі проєкти. Хочеться, аби більше компаній брали участь та реєструвалися,

– наголосив міністр.

За його словами, процедура реєстрації буде дуже простою, можна сказати, що навіть декларативною. Якщо компанія виконає кілька умов, вона автоматично стане резидентом Дія City.

"Дія City – це віртуальна країна, не прив'язана до жодної території в нашій країні. Неважливо, де ви – у Запоріжжі, у Миколаєві, в Одесі чи Києві – ви можете стати резидентом та розвиватися", – запевнив Федоров.

Як стати резидентом Дія City

Міністр пояснив: аби стати резидентом Дія City потрібно, зокрема:

займатися ІТ або бути частиною креативної індустрії (є перелік відповідних КВЕДів);

у компанії має працювати щонайменше 9 людей із середньою зарплатою 1 400 євро;

Федоров зауважив, що між першим та другим читанням ще можуть бути дискусії щодо законопроєктів. Проте він на 90% впевнений, що змін у критеріях не буде.

Повне інтерв'ю з міністром Федеровим: дивіться відео 24 каналу