Збільшить об'єм ринку IT вдвічі: подробиці про амбітний проєкт Дія City
У Раді зареєстрували законопроєкти, які дозволять запустити проєкт Дія City. Міністерство цифрової трансформації називає їх одними з найголовніших документів для розвитку ІТ-сектору в Україні.
За 5 років Дія City планує збільшити об'єм ринку IT вдвічі — до майже 12 мільярдів доларів. Детальніше про це у інтерв'ю 24 каналу розповів міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
До теми Для мільярдних інвестицій: у Раді зареєстрували законопроєкти про Дію City
Такий прогноз Мінцифра та Мінфін робили, враховуючи світовий досвід та те, скільки компаній в Україні сьогодні ведуть тіньовий бізнес та не сплачують податки, пояснив урядовець.
За його словами, в основі проєкту лежить амбітна мета – створити спеціальний економічний та правовий режим, який дозволить ІТ-компаніям та креативній індустрії працювати з мінімальним податковим навантаженням та з лібералізацією трудових відносин.
Де дізнатися про проєкт
Федоров також підкреслив, що проєкт Дія City має власний сайт. Крім цього, багато важливої інформації можна знайти і в соціальних мережах.
Дуже важливим для нас був зворотній звязок ІТ-галузі. Те, що в нас вийшло, це справді найкращі в світі проєкти. Хочеться, аби більше компаній брали участь та реєструвалися,
– наголосив міністр.
За його словами, процедура реєстрації буде дуже простою, можна сказати, що навіть декларативною. Якщо компанія виконає кілька умов, вона автоматично стане резидентом Дія City.
"Дія City – це віртуальна країна, не прив'язана до жодної території в нашій країні. Неважливо, де ви – у Запоріжжі, у Миколаєві, в Одесі чи Києві – ви можете стати резидентом та розвиватися", – запевнив Федоров.
Як стати резидентом Дія City
Міністр пояснив: аби стати резидентом Дія City потрібно, зокрема:
- займатися ІТ або бути частиною креативної індустрії (є перелік відповідних КВЕДів);
- у компанії має працювати щонайменше 9 людей із середньою зарплатою 1 400 євро;
Федоров зауважив, що між першим та другим читанням ще можуть бути дискусії щодо законопроєктів. Проте він на 90% впевнений, що змін у критеріях не буде.
Повне інтерв'ю з міністром Федеровим: дивіться відео 24 каналу
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