Впервые в истории: искусственный интеллект управлял военным самолетом – детали
Реактивный самолет ВВС США стал первым военным самолетом, который использовал алгоритм искусственного интеллекта в качестве второго пилота. Высотный разведывательный самолет U-2 Dragon Lady, пилотируемый майором "Вуду", вылетел с авиабазы ВВС Бил (Калифорния) с помощью алгоритма искусственного интеллекта под названием ARTUμ.
ARTUμ был разработан и подготовлен Федеральной лабораторией U-2 Боевого авиационного командования ВВС США. Его предназначение – выполнение конкретных летных задач, которые обычно выполняются пилотом, пишет New Atlas.
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Во время тестового полета ИИ обрабатывал датчики и тактическую навигацию, чтобы помочь отразить имитацию зенитной ракетной атаки с помощью другого динамического компьютерного алгоритма во время разведывательного полета.
Как это удалось?
Поднявшись в воздух, ARTUμ взял на себя управление датчиками: он использовал представления, полученные алгоритмом в результате полмиллиона компьютерных моделирований. Пилот и ARTUμ работали в команде: ИИ искал вражеские ракетные пусковые установки, а пилот, управляющий самолетом, искал вражеские самолеты.
Объединяя опыт пилота с возможностями машинного обучения, этот исторический полет соответствует призыву Национальной стратегии обороны инвестировать в автономные системы,
– говорит секретарь Военно-воздушных сил Барбара Барретт.
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