Реактивный самолет ВВС США стал первым военным самолетом, который использовал алгоритм искусственного интеллекта в качестве второго пилота. Высотный разведывательный самолет U-2 Dragon Lady, пилотируемый майором "Вуду", вылетел с авиабазы ВВС Бил (Калифорния) с помощью алгоритма искусственного интеллекта под названием ARTUμ.

ARTUμ был разработан и подготовлен Федеральной лабораторией U-2 Боевого авиационного командования ВВС США. Его предназначение – выполнение конкретных летных задач, которые обычно выполняются пилотом, пишет New Atlas.

Важно: Американский беспилотник испытает противовоздушную оборону Украины: детали

Во время тестового полета ИИ обрабатывал датчики и тактическую навигацию, чтобы помочь отразить имитацию зенитной ракетной атаки с помощью другого динамического компьютерного алгоритма во время разведывательного полета.

Как это удалось?

Поднявшись в воздух, ARTUμ взял на себя управление датчиками: он использовал представления, полученные алгоритмом в результате полмиллиона компьютерных моделирований. Пилот и ARTUμ работали в команде: ИИ искал вражеские ракетные пусковые установки, а пилот, управляющий самолетом, искал вражеские самолеты.

Тестовый полет должен был продемонстрировать, что ARTUμ – функционален и может сотрудничать с человеком-пилотом для выполнения задач, которые позволят последнему сосредоточиться на более важных вопросах. Специалисты стремятся усовершенствовать технологию, которая основана на данных демонстрационного полета, и перенести ее на другие системы.

Объединяя опыт пилота с возможностями машинного обучения, этот исторический полет соответствует призыву Национальной стратегии обороны инвестировать в автономные системы,

– говорит секретарь Военно-воздушных сил Барбара Барретт.