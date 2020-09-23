Студенты Винницкого национального технического университета разработали портативного робота для того, чтобы измерять температуру тела человека. На фоне пандемии COVID-19 его усовершенствовали, и делает он это бесконтактно.

Разработку представили в рамках университетского мероприятия "Ответственное ИТ-образование", сообщает издание "День".

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Робота создали еще в 2019 году, чтобы принять участие во всеукраинском хакатоне ИТ-SCOUTS по робототехнике Smart City. Команда кафедры компьютерных наук заняла там 4 место среди 19 студенческих команд. На фоне новых реалий из-за пандемии разработку адаптировали.

Что изменилось? К роботу добавили модуль для бесконтактного измерения температуры. Кроме этого, создали программу, которая обрабатывает полученную информацию. А также LCD-дисплей, который будет выводить информацию о текущей температуре и рекомендовать, что делать дальше.

"Мы не можем быть в стороне. Особенно, когда нам есть что предложить. Начинаем адаптировать наши разработки с требованиями времени и применять креативный подход для улучшения карантинных реалий", – отметил заведующий кафедрой, профессор Андрей Яровой.



Винницкие студенты создали портативного робота / Фото "День"

Над совершенствованием работа под руководством доцента Сергея Барабана работали студенты Роман Гульчак, Владимир Шепель, а также кандидат технических наук, старший преподаватель Владимир Озеранский.

Робот имеет спроектированный и напечатанный на 3D-принтере манипулятор. "Мозги" робота – плата Arduino Uno. Он имеет Bluetooth-модуль, то есть им можно управлять со смартфона,

– пояснил Сергей Барабан, доцент кафедры.

По словам разработчиков, наиболее информативный результат можно получить, если мерить температуру на уровне лба, запястья или шеи. Первыми апробировали изобретение студенты и преподаватели учебного заведения – примерно 100 человек.