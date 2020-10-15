Дизайнер Джонатан Андерсон представил новую коллекцию экологических сумок под названием Belt Tote. Они на 100 процентов изготовленные из отходов, а именно – путем переработки использованных пластиковых бутылок. Отмечают, что на изготовление одной единицы товара идет примерно девять бутылок объемом 0,5 литра.

Ответственность за планету

Дизайнер убежден, что сегодня как никогда актуально участвовать в улучшении экологического состояния окружающей среды. Своими произведениями он подчеркивает необходимость уважительного отношения к природе, пишет Hypebae.

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Мы с моей командой долгое время искали способы сделать бренд более устойчивым и сейчас достигли поразительных успехов в отношении тканей и материалов. Мне было важно сделать еще больше экологически чистых и безопасных товаров, которые все равно будут выглядеть как J.W. Аnderson. Мы должны сохранять качество и уровень мастерства. Я думаю, что с данными материалами нам это удастся, – рассказывает дизайнер.



Сумка Belt Tote / Официальный сайт J.W. Anderson

Сколько стоит экологический аксессуар?

Сейчас на официальном сайте сумка из переработанных бутылок стоит 530 долларов и представлена ​​в четырех цветах. Кроме того, вскоре в продаже также появятся экологические кошельки и рюкзаки.

Справка

Джонатан Андерсен – дизайнер, который стал известным в 2008 году благодаря своей эпатажной андрогенной коллекции. Он нашел кардинально новый подход к мужскому и женскому гардеробу: объединил два стиля и разрушил границы между полами. Изюминка его вещей – это то, что они подходят как мужчинам, так и женщинам.