На Закарпатье супруги музыкантов Виктор и Ирина Янцо начали изготавливать дизайнерские эко-елки из дерева. К тому же необычный новогодний символ выполнен в одном из самых популярных современных стилей – "лофт".

Сначала новоиспеченные мастера изготовили эко-елку для себя и опубликовали видео в сети. Новогодний аксессуар, который не вредит окружающей среде, понравился широкой общественности. Так, пара получила первые заказы от ценителей изделия, пишет Укринформ.

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Музыканты рассказывают, что во время отсутствия концертной деятельности в связи с карантинными ограничениями они занялись мебельным производством. На предприятии осталось много деревянных реек, которым мастера нашли новое применение. Самобытная деревянная елка очень понравилась маленьким детям, ведь она открывает неограниченные возможности для творчества.

Это именно то, что нужно творческим людям: можно фантазировать с украшениями, гирляндами, дизайном... В конце концов, это философия антипотребительства – позволяет использовать для дизайна праздника подручные вещи, сохранив таким образом живые деревья для леса,

– акцентирует мастерица Ирина Янцо.

Супруги музыкантов-мастеров создали несколько "моделей" деревянных елок, например: "Total white" и "Total black", а также размеры "Little princess", "Queen" и "King size".