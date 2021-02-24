Национальный проект по развитию предпринимательства Дія.Бизнес совместно с Украинским фондом стартапов запускает бесплатные консультации для стартапов. Подробнее – читайте в материале.

Консультация, которая называется "Фандрайзинг для стартапов и венчурное финансирование МС", доступна на портале Дія.Бизнес.

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Как воспользоваться услугой

Прежде всего, пользователю необходимо зайти в раздел "Получить консультацию". На начальном этапе специалисты Дія.Бизнес проведут первичную консультацию для тех, кто записывается впервые. Воспользоваться услугой может любой желающий. Так, стартапы и предприниматели смогут получить всю необходимую информацию о:

привлечении грантового или венчурного финансирования;

структурировании инвестиционных сделок.