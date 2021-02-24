В Україні запускають безкоштовні консультації для стартапів: чому це важливо
Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес спільно з Українським фондом стартапів запускає безкоштовні консультації для стартапів. Детальніше – читайте у матеріалі.
Консультація, що має назву "Фандрейзинг для стартапів та венчурне фінансування МС", доступна на порталі Дія.Бізнес.
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Як скористатися послугою
Перш за все, користувачеві потрібно зайти у розділ "Отримати консультацію". На початковому етапі фахівці Дія.Бізнес проведуть первинну консультацію для тих, хто записується вперше. Скористатися послугою може кожен охочий. Так, стартапи та підприємці-початківці зможуть отримати усю необхідну інформацію про:
- залучення грантового або венчурного фінансування;
- структурування інвестиційних угод.
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