Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес спільно з Українським фондом стартапів запускає безкоштовні консультації для стартапів. Детальніше – читайте у матеріалі.

Консультація, що має назву "Фандрейзинг для стартапів та венчурне фінансування МС", доступна на порталі Дія.Бізнес.

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Як скористатися послугою

Перш за все, користувачеві потрібно зайти у розділ "Отримати консультацію". На початковому етапі фахівці Дія.Бізнес проведуть первинну консультацію для тих, хто записується вперше. Скористатися послугою може кожен охочий. Так, стартапи та підприємці-початківці зможуть отримати усю необхідну інформацію про:

залучення грантового або венчурного фінансування;

структурування інвестиційних угод.