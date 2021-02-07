Какие стартапы будут перспективными в ближайшем будущем: мнение эксперта
Малайзийский инвестор и партнер акселератора 500 Startups Хайли Нг обладает талантом определять перспективные стартапы. Он поделился советом с предпринимателями, которые стремятся развить собственный проект и построить большую компанию. Подробнее – читайте в материале.
Источник:CNBC
Прежде всего, он советует рассматривать новые рынки в долгосрочной перспективе и учитывать свежие глобальные тенденции.
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Кроме того, не стоит делать ставку на богатых покупателей и представителей высшего класса. Инвестор убежден, что действительно большую прибыль можно получить путем создания продуктов и услуг для людей, у которых нет больших денег. Нг считает, что ошибочно ориентироваться на обслуживание потребителей только развитых стран, зато советует обратить внимание на развитие проектов, которые будут решать проблемы жителей бедных стран.
Я с нетерпением жду того, что больше предпринимателей будут строить больше компаний, которые могут обслуживать широкие слои населения,
– подчеркнул эксперт.
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