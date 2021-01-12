Энергетическая компания ДТЭК расширяет присутствие в столице Великобритании – Лондоне. Согласно недавно представленной стратегии, компания планирует экспансию на европейские энергетические рынки, новые проекты ВИЭ за пределами Украины, а также стремится создать экосистему для привлечения инвестиций и инновационных технологий в новую энергетику нашей страны.

Новый офис будет расположен в деловом центре города – лондонском Сити, где сконцентрированы старейшие банки, крупнейшие инвестиционные и венчурные фонды Европы. Здесь будет создан Инвестиционный хаб, открытый для инвесторов, желающих инвестировать в Украину с одной стороны, и для украинских предпринимателей, которые верят в перспективность украинской энергетической отрасли и потенциал Украины.

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Мы создаем хаб для привлечения инвестиций в проекты новой энергетики в Украине. В первую очередь это касается возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и энергетических проектов с использованием водорода. Вместе с увеличением добычи газа и развитием сетей именно эти направления определены приоритетными в нашей стратегии, представленной в декабре 2020 года,

– сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Справка

ДТЭК имеет корпоративное присутствие в Великобритании с 2013 года. В течение последних трех лет в Лондоне работает группа по международным рынкам капитала, которая управляет отношениями с инвесторами, а в 2019 году успешно организовала выпуск зеленых еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии в Украине.

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Начало работы инвестиционного хаба запланировано на конец первого полугодия 2021, после преодоления пандемии. Операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании будет осуществлять специально созданная компании DTEK International Ltd.