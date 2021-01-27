Энергия будущего: как ДТЭК приближает "зеленый переход" в украинской энергетике
ДТЭК, крупнейший инвестор в энергетику Украины, в декабре 2020 года презентовал свою стратегию развития до 2030 года. Стратегия базируется на принципах ESG – это аббревиатура из первых букв в словах environmental, social и governance. Они отражают три аспекта деятельности компании, которые сегодня имеют высокий запрос со стороны общества и инвесторов – экологический, социальный и управленческий.
"Мы продолжаем трансформацию бизнеса. В своей деятельности хотим обеспечить интересы всех заинтересованных сторон: наших сотрудников, клиентов, партнеров, местных общин, общества и государства в целом. Как было заявлено, в этот документ были заложены ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тенденции и напрявления прогресса Украины. Они определили виденье компанией своего развития на ближайшие 10 лет", – отметил CEO ДТЭК Максим Тимченко во время презентации стратегии.
Среди главных трендов, на которые ориентируется ДТЭК, отмечен европейский Green Deal.
"Зеленые цели Евросоюза"Большой программный документ, содержащий как прямые требования по снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, так и внедрение принципов "циркулярной экономики", в том числе применяемых к добыче угля и газа. В случае угля это утилизация отходов, в случае газа – более экологичные технологии, процессы, методы добычи.
Таким образом, ДТЭК структурировал и детализировал свои подходы в соответствии с европейскими трендами по декарбонизации экономики. Потому что внедрять климатически нейтральные технологии он начал еще несколько лет назад. На цели, связанные с максимальным сокращением выбросов, ориентируются пять компаний, которые входят в Группу ДТЭК. Они и играют ведущую роль в решении амбициозной задачи холдинга – стать климатически нейтральным через 20 лет, к 2040 году.
"Зеленые" проекты, которые ДТЭК реализовывает в течение нескольких лет
Переход к энергии будущего
Изменение климата на планете из года в год повышает спрос на безопасную "зеленую" энергию солнца и ветра. Она стала крупнейшим в мире источником снижения СО2. Благодаря "зеленой" энергетике выбросы в атмосферу парниковых газов ежегодно снижаются более чем на 200 млн тонн. Однако ее производство зависит от погодных условий, которые сложно прогнозировать и невозможно контролировать. Инновационным решением проблемы становится использование промышленных накопителей энергии, способных хранить значительные объемы электричества и поставлять его в нужный момент по запросу потребителей.
"ДТЭК ВИЭ" / Фото ДТЭК
Мы – первопроходцы "зеленой" генерации в Украине. ДТЭК еще в 2008 году начал развивать направление возобновляемых источников энергии и в 2012 ввел в эксплуатацию первые ветровые турбины на Ботиевской ВЭС. С тех пор мы инвестировали более 1,2 млрд евро в развитие ВИЭ. В своей стратегии устойчивого развития до 2030 года ДТЭК учел основные элементы европейского "зеленого" курса. Поэтому могу с уверенностью сказать, что декарбонизация – не будущее, а наша ежедневная работа уже сегодня,
– говорит генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Марис Куницкис.
Потенциально "зеленая" энергетика сможет покрыть 75% потребности Украины в электричестве, значительно уменьшив влияние на экологию в стране. Согласно прогнозам компании, к 2030 году Украина увеличит производство "зеленой" электроэнергии в 2,5 раза за счет роста установленной мощности ВИЭ до 13 ГВт. Но для достижения этих показателей важно определиться с государственной формой поддержки "зеленых" киловатт-часов, чтобы отрасль могла привлечь инвестиции и продолжить строительство мощностей.
"ДТЭК ВИЭ" / Фото ДТЭК
Этот выпуск стал бенчмарком для всего украинского сектора возобновляемой энергетики и открыл новый финансовый механизм в развитии целого сектора экономики. Успешный дебют получил две международные награды, подтвердившие эффективность в Украине нового инструмента по декарбонизации экономики. Эмиссия "зеленых" облигаций продемонстрировала и повышенное внимание международных инвесторов к проектам, которые поддерживают принципы ESG. Кстати, именно выпуск "зеленых" бондов в ЕС предусмотрен в качестве одного из основных ресурсов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Распределительные сети как платформа для перехода к энергии будущего
В 2015 году на Ассамблее ООН был принят документ под названием "Цели устойчивого развития". Ежегодно каждая страна передает в ООН отчет, в котором прописывает свои первоочередные задачи и пути их решения для достижения этих целей. В отчете Украины Министерство развития экономики под целью №7 "Чистая энергия" одним из пунктов прописало – развитие электросетей. Дело в том, что процессы и технологии, которые используются при распределении электроэнергии, в Украине долгое время оставались одними из самых консервативных, что во многом было связано с регуляторной политикой страны. Но сегодня ситуация меняется.
"ДТЭК Сети" / Фото ДТЭК
YАSNO / Фото ДТЭК
Несмотря на то, что такой счетчик позволяет ночью использовать электроэнергию в два раза дешевле, украинские потребители еще не привыкли им пользоваться. Так что предстоит большая образовательная работа.
Если же потребитель решил поставить солнечные панели на крыше дома или сделать из него "дом нулевого энергопотребления", в этом помогут продукты линейки YАSNO Efficiency. Кроме установки крышных СЭС "под ключ", в YASNO можно приобрести системы накопления энергии – литий-ионные аккумуляторы. В доме без солнечных панелей они будут накапливать энергию из общей сети. Такие системы уместны в загородных домах или в небольших производственных цехах, если случится внезапный блэк-аут.
Также именно YАSNO Efficiency предлагает решения по энергоэффективности для промышленности и крупного бизнеса. Подразделение финансирует и реализовывает энергосервисные проекты. На сегодня 87 таких проектов обеспечили клиентам экономию 142 млн кВтч электроэнергии и более 1 млн кубометров газа в год на общую сумму 240 млн грн.
YАSNO E-Mobility / Фото ДТЭК
"ДТЭК Энерго" / Фото ДТЭК
"ДТЕК Енерго" / Фото ДТЭК
Сегодня компания инвестирует в улучшение производственных параметров, чтобы перестроиться и выполнить новую для тепловой генерации роль в Объединенной энергосистеме.
Тепловые электростанции будут все больше переходить в маневренный режим работы, а также использоваться как резервные мощности,
– пояснил CEO ДТЭК Максим Тимченко в ходе презентации новой стратегии ДТЭК-2030.
Кроме того, компания на площадке своих тепловых электростанций планирует разворачивать пилотные проекты по хранению электроэнергии. На нынешнем этапе развития энергетики системы хранения рассматриваются как часть безопасной работы энергосистемы из-за прерывистого характера "зеленой" генерации. Например, накопители могут обеспечить гибкость быстрого реагирования на изменение объемов производства электроэнергии и способствовать сбалансированности электросети. Ожидается, что в ближайшие 10 лет аккумуляторные батареи станут самым быстрорастущим источником гибкости энергосистемы благодаря экономии за счет масштаба и усовершенствования технологий.
Летом 2020 года ДТЭК подписал контракт с компанией Honeywell (США) на поставку в Украину первой литий-ионной системы накопления. Площадкой для строительства и установки была выбрана территория ДТЭК Запорожской ТЭС. Система считается промышленной, хотя ее мощность всего 1 МВт, а емкость – 1,5 МВт ч. Это пилотный проект компании, на котором будут опробованы оптимальные условия работы таких накопительных систем в украинском рынке электроэнергии.
Если "пилот" покажет позитивные результаты, можно будет говорить о строительстве более мощных промышленных накопителей. К тому же, это рациональное использование территорий и технических возможностей угольных ТЭС, на смену которым со временем придут такие экологичные системы накопления и хранения электричества.
Топливо переходного периода
Природный газ считается наиболее чистым ископаемым топливом, и ему отведена главная роль в период перехода к полностью возобновляемой генерации. Поэтому компании наращивают добычу газа, спрос на который постоянно растет.
"ДТЭК Нефтегаз" / Фото ДТЭК
Например, как пояснили в компании, применение безамбарного способа бурения и современных буровых растворов позволяет уменьшить образование отходов после строительства скважин на 30% и сократить использование водных ресурсов.
"ДТЭК Нефтегаз" / Фото ДТЭК
Мир меняется очень быстро, новые запросы и технологии уже не позволяют работать только в своих отраслях. И опыт ДТЭК демонстрирует, что сейчас очень важно анализировать и внедрять новые идеи, потому что они способны сделать компанию более эффективной, конкурентоспособной и обеспечить потенциал роста в будущем.
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