ДТЭК, крупнейший инвестор в энергетику Украины, в декабре 2020 года презентовал свою стратегию развития до 2030 года. Стратегия базируется на принципах ESG – это аббревиатура из первых букв в словах environmental, social и governance. Они отражают три аспекта деятельности компании, которые сегодня имеют высокий запрос со стороны общества и инвесторов – экологический, социальный и управленческий.

"Мы продолжаем трансформацию бизнеса. В своей деятельности хотим обеспечить интересы всех заинтересованных сторон: наших сотрудников, клиентов, партнеров, местных общин, общества и государства в целом. Как было заявлено, в этот документ были заложены ценностные ориентиры бизнеса и стремление соответствовать актуальным запросам общества, глобальные энергетические тенденции и напрявления прогресса Украины. Они определили виденье компанией своего развития на ближайшие 10 лет", – отметил CEO ДТЭК Максим Тимченко во время презентации стратегии.

Среди главных трендов, на которые ориентируется ДТЭК, отмечен европейский Green Deal. "Зеленые цели Евросоюза" Большой программный документ, содержащий как прямые требования по снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, так и внедрение принципов "циркулярной экономики", в том числе применяемых к добыче угля и газа. В случае угля это утилизация отходов, в случае газа – более экологичные технологии, процессы, методы добычи.

Таким образом, ДТЭК структурировал и детализировал свои подходы в соответствии с европейскими трендами по декарбонизации экономики. Потому что внедрять климатически нейтральные технологии он начал еще несколько лет назад. На цели, связанные с максимальным сокращением выбросов, ориентируются пять компаний, которые входят в Группу ДТЭК. Они и играют ведущую роль в решении амбициозной задачи холдинга – стать климатически нейтральным через 20 лет, к 2040 году.

"Зеленые" проекты, которые ДТЭК реализовывает в течение нескольких лет

Переход к энергии будущего

Изменение климата на планете из года в год повышает спрос на безопасную "зеленую" энергию солнца и ветра. Она стала крупнейшим в мире источником снижения СО2. Благодаря "зеленой" энергетике выбросы в атмосферу парниковых газов ежегодно снижаются более чем на 200 млн тонн. Однако ее производство зависит от погодных условий, которые сложно прогнозировать и невозможно контролировать. Инновационным решением проблемы становится использование промышленных накопителей энергии, способных хранить значительные объемы электричества и поставлять его в нужный момент по запросу потребителей.

"ДТЭК ВИЭ" / Фото ДТЭК

За развитие "зеленой" генерации в Группе ДТЕК отвечает "ДТЭК ВИЭ". В его актив вошли самые мощные ветровые электростанции в стране: Ботиевская и Приморская, крупнейшие солнечные парки Европы: Покровский и Никопольский. Их суммарная мощность в конце 2019 года достигла 1 ГВт. Как ожидается, к 2030 году доля возобновляемой электроэнергии в суммарном отпуске Группы ДТЭК будет составлять минимум 33%.

Мы – первопроходцы "зеленой" генерации в Украине. ДТЭК еще в 2008 году начал развивать направление возобновляемых источников энергии и в 2012 ввел в эксплуатацию первые ветровые турбины на Ботиевской ВЭС. С тех пор мы инвестировали более 1,2 млрд евро в развитие ВИЭ. В своей стратегии устойчивого развития до 2030 года ДТЭК учел основные элементы европейского "зеленого" курса. Поэтому могу с уверенностью сказать, что декарбонизация – не будущее, а наша ежедневная работа уже сегодня,

– говорит генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Марис Куницкис.

Потенциально "зеленая" энергетика сможет покрыть 75% потребности Украины в электричестве, значительно уменьшив влияние на экологию в стране. Согласно прогнозам компании, к 2030 году Украина увеличит производство "зеленой" электроэнергии в 2,5 раза за счет роста установленной мощности ВИЭ до 13 ГВт. Но для достижения этих показателей важно определиться с государственной формой поддержки "зеленых" киловатт-часов, чтобы отрасль могла привлечь инвестиции и продолжить строительство мощностей.

"ДТЭК ВИЭ" / Фото ДТЭК

Одним из инструментов привлечения инвестиций являются "зеленые" еврооблигации. И ДТЭК первым в Украине выпустил специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой генерации. Дебютный выпуск на сумму 325 млн евро со сроком обращения пять лет состоялся в ноябре 2019 года.

Этот выпуск стал бенчмарком для всего украинского сектора возобновляемой энергетики и открыл новый финансовый механизм в развитии целого сектора экономики. Успешный дебют получил две международные награды, подтвердившие эффективность в Украине нового инструмента по декарбонизации экономики. Эмиссия "зеленых" облигаций продемонстрировала и повышенное внимание международных инвесторов к проектам, которые поддерживают принципы ESG. Кстати, именно выпуск "зеленых" бондов в ЕС предусмотрен в качестве одного из основных ресурсов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Распределительные сети как платформа для перехода к энергии будущего

В 2015 году на Ассамблее ООН был принят документ под названием "Цели устойчивого развития". Ежегодно каждая страна передает в ООН отчет, в котором прописывает свои первоочередные задачи и пути их решения для достижения этих целей. В отчете Украины Министерство развития экономики под целью №7 "Чистая энергия" одним из пунктов прописало – развитие электросетей. Дело в том, что процессы и технологии, которые используются при распределении электроэнергии, в Украине долгое время оставались одними из самых консервативных, что во многом было связано с регуляторной политикой страны. Но сегодня ситуация меняется.

"ДТЭК Сети" / Фото ДТЭК

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации инфраструктуры электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Операторы систем распределения обслуживают более 150 000 предприятий и 5,4 млн домохозяйств. Большую значимость имеет сокращение коммерческих и технологических потерь при распределении электроэнергии в сетях. Это способствует декарбонизации, так как позволяет снижать объем производства электричества, в ходе которого идут выбросы парниковых газов. Снижение потерь напрямую связано с обновлением инфраструктуры, так как многие подстанции и сети были построены в 50-60 годах XX века, и их состояние уже не соответствует запросам современных потребителей электроэнергии. Причиной такой ситуации является система тарифообразования "Затраты+", которая действовала в Украине до августа 2020 года и показала свою неэффективность. На смену ей пришло стимулирующее регулирование, которое должно дать возможность интенсивней обновлять электросети за счет более сбалансированной методологии. Для того, чтобы эффективно управлять инфраструктурой и удовлетворять растущие потребности клиентов, "ДТЭК Сети" внедряет в свою работу элементы технологий Smart Grid. Инновации в инфраструктуре сетей просто необходимы для предоставления современных сервисов, ожидаемых клиентами, и стимулирующее тарифообразование ускорит модернизацию и развитие "умных" технологий. Второе направление в развитии систем распределения электроэнергии, которое влияет на декарбонизацию – подключение электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии. Компания поддерживает усилия государства и частных игроков в этом направлении. В частности, "ДТЭК Сети" способствует развитию "зеленой" генерации в Украине, обеспечивая беспрепятственный доступ к инфраструктуре сетей для всех своих клиентов. На сегодняшний день к распределительным сетям компании подключено более 180 объектов большой "зеленой" генерации общей мощностью свыше 1 300 МВт. "ДТЭК Сети" / Фото ДТЭК Кроме того, операторы систем распределения активно подключают частную солнечную генерацию – просьюмеров. На фоне развития просьюмеризма энергосистемы впервые сталкиваются с изменением роли игроков – клиент может достаточно легко переходить из состояния "потребитель" в состояние "производитель", а это требует надежности и гибкости сетей. Компания уже подключила 7 700 домашних СЭС, что составляет 28% от всех просьюмеров в Украине. В ноябре 2020 года компания "ДТЭК Киевские электросети" подключила первую в Киеве и крупнейшую в Украине СЭС на крыше жилого дома. Это – 1200 солнечных панелей, мощность которых 330 кВт. В "ДТЭК Сети" ожидают, что это направление будет развиваться не только в Киеве, но и по всей Украине. Энергоэффективность – вклад человечества в защиту климата Энергоэффективностью в Группе ДТЭК занимается компания D.Solutions, которая развивает три продуктовых направления под брендом YАSNO.

YАSNO / Фото ДТЭК

Каждому из нас гораздо ближе и понятнее экономия на коммунальных платежах. Для этого создана линейка продуктов YАSNO Smart. С ее помощью бытовые потребители могут оптимизировать потребление электричества и разумно управлять затратами на электроэнергию. К примеру – набор "Розумний Watt": в него входит двухзонный счетчик, смарт-устройства с дистанционным управлением и LED-лампы. Счетчик сам передает показания на узел учета.

Несмотря на то, что такой счетчик позволяет ночью использовать электроэнергию в два раза дешевле, украинские потребители еще не привыкли им пользоваться. Так что предстоит большая образовательная работа.

Если же потребитель решил поставить солнечные панели на крыше дома или сделать из него "дом нулевого энергопотребления", в этом помогут продукты линейки YАSNO Efficiency. Кроме установки крышных СЭС "под ключ", в YASNO можно приобрести системы накопления энергии – литий-ионные аккумуляторы. В доме без солнечных панелей они будут накапливать энергию из общей сети. Такие системы уместны в загородных домах или в небольших производственных цехах, если случится внезапный блэк-аут.

Также именно YАSNO Efficiency предлагает решения по энергоэффективности для промышленности и крупного бизнеса. Подразделение финансирует и реализовывает энергосервисные проекты. На сегодня 87 таких проектов обеспечили клиентам экономию 142 млн кВтч электроэнергии и более 1 млн кубометров газа в год на общую сумму 240 млн грн.

YАSNO E-Mobility / Фото ДТЭК

Третье направление – YАSNO E-Mobility. Это сеть из 27 быстрых зарядных станций, расположенных в Киеве и на трассах в Одессу, Львов и Полтаву. Интерес к электромобилям растет во всем мире, и Украина не исключение. В сентябре 2020 года эти станции зарядили электромобили клиентов на 1 млн киловатт-часов. На таком заряде электромобиль может объехать вокруг Земли 167 раз. Благодаря энергоэффективным решениям, которые компания предлагает своим розничным клиентам, около 200 000 тонн СО2 за год не попали в атмосферу, и это не предел. YASNO развивает устойчивый бизнес, постоянно помогая 3,5 млн своих клиентов делать вклад в улучшение экологии за счет рационального использования энергоресурсов. Для нас это также означает работу на благо развития общества, содействие распространению инноваций и сокращение влияния на климат,

– рассказывает руководитель департамента по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью D.Solutions Лилия Середа. Закат эпохи угля При стремительном развитии "зеленой" энергетики и энергоэффективных технологий, уголь и газ остаются основным топливом для человечества, и будут таким еще несколько десятилетий. Однако в этих отраслях также происходят изменения, связанные с переходом к климатической нейтральности.

"ДТЭК Энерго" / Фото ДТЭК

"ДТЭК Энерго" создала полный цикл в производстве электроэнергии: предприятия добывают уголь и генерируют электроэнергию, а также производят горношахтное оборудования. Компания делает самый значительный вклад в достижение целей новой стратегии Группы ДТЭК по сокращению выбросов, так как работает в сегменте тепловой генерации. Справедливости ради стоит отметить, что ТЭС "ДТЭК Энерго" работают с соблюдением норм природоохранного законодательства – компания на 21 энергоблоке провела установку либо модернизацию очистного оборудования выходящих газов. Сегодня под влиянием ужесточения регуляторной среды в отношении выбросов парниковых газов и повсеместного распространения возобновляемых источников энергии объем производства традиционной – снижается. В Евросоюзе в 2019 году впервые объем генерации СЭС и ВЭС превысил объем угольной генерации. Изменение портрета энергосистем приводит к тому, что традиционная генерация переходит из базового режима нагрузки в замыкающий или маневренный. Для баланса энергосистемы именно роль тепловой генерации как маневренной имеет ценность. Дело в том, что ТЭС быстро увеличивают производство электроэнергии в часы пикового потребления, или снижают производство, когда потребление сокращается. У других источников подобной возможности нет.

"ДТЕК Енерго" / Фото ДТЭК

Таким образом именно предприятия тепловой генерации обеспечат условия для плавного перехода украинской энергетики на новые источники. И проведенная "ДТЭК Энерго" модернизация энергоблоков во многом будет в основе этого перехода.

Сегодня компания инвестирует в улучшение производственных параметров, чтобы перестроиться и выполнить новую для тепловой генерации роль в Объединенной энергосистеме.

Тепловые электростанции будут все больше переходить в маневренный режим работы, а также использоваться как резервные мощности,

– пояснил CEO ДТЭК Максим Тимченко в ходе презентации новой стратегии ДТЭК-2030.

Кроме того, компания на площадке своих тепловых электростанций планирует разворачивать пилотные проекты по хранению электроэнергии. На нынешнем этапе развития энергетики системы хранения рассматриваются как часть безопасной работы энергосистемы из-за прерывистого характера "зеленой" генерации. Например, накопители могут обеспечить гибкость быстрого реагирования на изменение объемов производства электроэнергии и способствовать сбалансированности электросети. Ожидается, что в ближайшие 10 лет аккумуляторные батареи станут самым быстрорастущим источником гибкости энергосистемы благодаря экономии за счет масштаба и усовершенствования технологий.

Летом 2020 года ДТЭК подписал контракт с компанией Honeywell (США) на поставку в Украину первой литий-ионной системы накопления. Площадкой для строительства и установки была выбрана территория ДТЭК Запорожской ТЭС. Система считается промышленной, хотя ее мощность всего 1 МВт, а емкость – 1,5 МВт ч. Это пилотный проект компании, на котором будут опробованы оптимальные условия работы таких накопительных систем в украинском рынке электроэнергии.

Если "пилот" покажет позитивные результаты, можно будет говорить о строительстве более мощных промышленных накопителей. К тому же, это рациональное использование территорий и технических возможностей угольных ТЭС, на смену которым со временем придут такие экологичные системы накопления и хранения электричества.

Топливо переходного периода

Природный газ считается наиболее чистым ископаемым топливом, и ему отведена главная роль в период перехода к полностью возобновляемой генерации. Поэтому компании наращивают добычу газа, спрос на который постоянно растет.

"ДТЭК Нефтегаз" / Фото ДТЭК

"ДТЭК Нефтегаз" – одна из наиболее инновационных компаний украинской газодобывающей отрасли. Она ориентируется на максимально прогрессивные стандарты охраны окружающей среды и внедряет экологичные решения на всех этапах производства – от геологоразведки и бурения до добычи и подготовки газа.

Например, как пояснили в компании, применение безамбарного способа бурения и современных буровых растворов позволяет уменьшить образование отходов после строительства скважин на 30% и сократить использование водных ресурсов.

"ДТЭК Нефтегаз" / Фото ДТЭК

Среди других инновационных проектов – использование современных методов геологического изучения недр, включая создание постоянно действующих 3D-моделей, которые позволяют следить за состоянием объектов в режиме реального времени и быстро принимать управленческие решения. Инновации помогают "ДТЭК Нефтегаз" наращивать добычу газа, а значит – приближать энергонезависимость Украины.

Мир меняется очень быстро, новые запросы и технологии уже не позволяют работать только в своих отраслях. И опыт ДТЭК демонстрирует, что сейчас очень важно анализировать и внедрять новые идеи, потому что они способны сделать компанию более эффективной, конкурентоспособной и обеспечить потенциал роста в будущем.