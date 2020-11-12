В Ивано-Франковской бригаде тактической авиации состоялись плановые летные смены. Пилоты учились вести групповые и одиночные воздушные бои на истребителях МиГ-29. Они тренировались воевать в небе днем и ночью в сложных погодных условиях.

За одну летную смену пилотам бригады удалось выполнить около 30 полетов, а общий налет составил более 15 часов, сообщает АрмияИнформ.

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Подчеркнем, что одной из основных задач команды является боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства и защита важных объектов от удара с воздуха.

Пилоты МиГ-29 провели тренировочные воздушные бои / Фото АрмияИнформ

Практика – прежде всего

Специалисты отмечают, что для успешного проведения победного воздушного боя необходимо постоянно практиковаться и оттачивать свои навыки. Так, два-три раза в неделю бригада тренируется на аэродроме. Регулярность тренировок позволяет летчикам быть в тонусе, поддерживать воздушную выучку, а также постоянно совершенствовать навыки пилотирования.

Как все происходит

Прежде всего, первыми на аэродром прибывают: технический персонал, инженеры и подразделения обеспечения. Они начинают свою работу за четыре часа до начала полетов. Завершается мероприятие спустя два часа после приземления всех машин. Стоит отметить, что обучение проводят как днем, так и ночью, поэтому нередко рабочий день наземных специалистов заканчивается далеко за полночь.

Пилоты МиГ-29 провели тренировочные воздушные бои / Фото АрмияИнформ

Резюмируют, что сейчас бригада обеспечена всем необходимым, чтобы выполнить поставленные задачи на год. Команде удалось получить отремонтированные и модернизированные самолеты, а также авиакеросин для планирования летных смен высокой интенсивности.