Образовательная онлайн-платформа Preply привлекла 35 миллионов долларов инвестиций в рамках раунда финансирования B. Полученные средства планируют направить на масштабирование и рост компании.

Заметим, деятельность и успех Preply – весомый вклад в развитие украинского рынка Edtech.

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Edtech Практика внедрения и использования в образовательном секторе технологий и нестандартных решений для лучшего усвоения знаний и обмена практическим опытом на бесплатной основе.

Что известно о платформе

Preply – онлайн-сервис, предназначенный для поиска преподавателей и репетиторов с целью изучения иностранных языков. Образовательную платформу основали в 2011 году. Авторы идеи – Кирилл Бегай, Сергей Лукьянов и Дмитрий Волошин. Платформа объединяет 40 000 репетиторов из 180 стран мира. Пользователи могут учиться в режиме защищенной видеоконференции на платформе Preply, что имеет мобильное приложение, а также через Skype или Zoom.

Интересно, что за годы своего существования компания дважды меняла свою концепцию в поисках успешного решения. Главная отличительная черта разработчиков – настойчивость, благодаря которой им удалось вывести компанию на мировой рынок. Сегодня Preply является одним из мировых лидеров в своей нише.

Когда мы начинали 8 лет назад, у нас был только предпринимательский романтизм и безумная жажда построить great компанию. В первые месяцы мы зарабатывали "аж" 1 000 долларов на троих и из этих денег еще делали "маркетинг". Это не был overnight success, мы сверхнастойчиво работали и мечтали создать лучший продукт для наших пользователей. Для нас самих,

– рассказывает соучредитель платформы Дмитрий Волошин.

Сергей Лукьянов, Дмитрий Волошин, Кирилл Бегай – основатели платформы Preply / Фото фейсбук

Разработчики подчеркивают, что в этом году количество пользователей платформы увеличилось в 2,5 раза. Бесспорно, это связано с ростом онлайн-образования в целом, на что повлияла мировая пандемия COVID-19.

Команда настроена продолжать работать в направлении улучшения эффективности изучения языков на глобальном уровне, чтобы помочь представителям мирового сообщества легко и непринужденно общаться между собой.

"Крутой пример для подражания всем украинским образовательными компаниями. И еще один урок о том, как важно мыслить глобально и решать не только локальные, но и общепланетарные проблемы", – говорится в сообщении.