Во Львове появилась лаборатория технологий искусственного интеллекта
Во Львове открыли образовательно-научную лабораторию Технологий искусственного интеллекта – на базе ЛНУ имени Ивана Франко. В ближайшее время похожие центры появятся и в университетах Запорожья, Харькова и Одессы.
Источник:Мінцифри
Это проект Комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре, а также Министерства образования. Лаборатория намерена сотрудничать с международными IT-компаниями, среди которых – GlobalLogic и EPAM.
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Подробности от министра
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что это – важный стратегический шаг, который приближает Украину к цифровизации каждой отрасли.
Среди основных задач лаборатории – анализ и внедрение новых технологий искусственного интеллекта,
– пояснил чиновник.
По его словам, ученые лаборатории планируют использовать результаты исследований, в частности, в сферах медицины, охраны окружающей среды и разумных технологий.
"Уже сейчас там ведутся работы по Self Driving Car, анализа поведения человека по данным потоковых видео, машинного и глубокого обучения", – отметил Федоров.
Что в планах ученых
Кроме этого, там также планируют проводить исследования в области искусственного интеллекта – компьютерного зрения, обработки естественного языка, умных роботов, виртуальной реальности.
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