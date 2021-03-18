Во Львове открыли образовательно-научную лабораторию Технологий искусственного интеллекта – на базе ЛНУ имени Ивана Франко. В ближайшее время похожие центры появятся и в университетах Запорожья, Харькова и Одессы.

Это проект Комитета по развитию ИИ в Украине при Минцифре, а также Министерства образования. Лаборатория намерена сотрудничать с международными IT-компаниями, среди которых – GlobalLogic и EPAM.

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Подробности от министра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что это – важный стратегический шаг, который приближает Украину к цифровизации каждой отрасли.

Среди основных задач лаборатории – анализ и внедрение новых технологий искусственного интеллекта,

– пояснил чиновник.

По его словам, ученые лаборатории планируют использовать результаты исследований, в частности, в сферах медицины, охраны окружающей среды и разумных технологий.

"Уже сейчас там ведутся работы по Self Driving Car, анализа поведения человека по данным потоковых видео, машинного и глубокого обучения", – отметил Федоров.

Что в планах ученых

Кроме этого, там также планируют проводить исследования в области искусственного интеллекта – компьютерного зрения, обработки естественного языка, умных роботов, виртуальной реальности.