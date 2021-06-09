В Украине появится первый растительный стейк отечественного производства

Бренд Green Go разработал растительный стейк GreenBeefSteak. Он станет первым таким продуктом украинского производства.

Стейк будут поставлять в несколько ресторанов по всей Украине. Другие подробности компания пообещала обнародовать позже.

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GreenBeefSteak создали, добавляя пшеничный и соевый белок, свекольный сок, а также веганский ароматизатор жареного мяса.

В Green Go объяснили, что в текстуре стейка есть натуральная "мраморность". Именно поэтому он похож на стейки животного происхождения.

В компании подчеркнули, что появление таких стейков в Украине – логическое продолжение трендов. Там надеются на спрос среди потребителей.

Чем еще занимается компания

Производство растительного стейка – не единственные планы Green Go. Там также работают над созданием альтернативных рыбных продуктов, котлет для бургеров и фарша.

Другие веганские продукты в Украине

Осенью 2020 году в Украине начали производство собственного искусственного мяса в виде фарша. Этим занялся стартап Eat Me At.

Впоследствии кондитерская компания АВК заявила, что производить искусственное мясо под брендом Dreameat. Говорится о замороженных котлеты для бургера.

В феврале 2021 компания Nestle объявила, что будет продавать в Украине растительные продукты Garden Gourmet. В торговых сетях они могут появиться еще до конца года.

Уже в ближайшее время компания намерена продавать растительные митболы (шарики из мясного фарша) и тофу собственного производства.