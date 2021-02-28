Швейцарская компания Nestle будет в Украине альтернативу мясу – растительные продукты Garden Gourmet. Это популярный европейский бренд с производственными мощностями в Чехии.

Новую продукцию уже поставляют в несколько киевских и львовских ресторанов. В торговых сетях в Украине они появятся уже до конца 2021 года.

Примечательно Первый молочный веганский шоколад KitKat: Nestle планирует изготовление батончика на основе риса

Что можно будет приобрести в Украине:

растительные котлеты для бургера Sensational Burger;

растительные сосиски Sensational Sausage;

растительные фрикадельки Vegan Meatballs;

вегетарианские наггетсы Vegetarian Nuggets.

Чем особая продукция Garden Gourmet

► Как заверили в Nestle, в ее составе – только натуральные растительные ингредиенты. Говорится, в частности, о пшенице, сое, масле и воде.

► А для изготовления оболочки сосисок Sensational Sausage, например, используют натуральные водоросли.

► Кроме этого, как краситель в продуктах компании используют свекольный сок, а также фруктово-овощной концентрат.

Почему это важно

Для производства, например, растительного котлеты для бургера компания тратит на 80% меньше энергии, чем для такого же продукта, но з мяса.

Производство продукции Garden Gourmet также снижает углеродный след и использования земли по сравнению с обычным мясом – на 80% и 75%.

Выбор в пользу растительных продуктов помогает уменьшить объем парниковых газов при производстве продуктов питания,

– подчеркнула Елена Шевелева, директор Nestle Professional в Украине и Молдове.

"Благодаря оптимальной цене этот продукт доступным для каждого. Надеемся, что украинцы откроют для себя мир растительной пищи, благодаря Garden Gourmet", – подчеркнула предприниматель.