Nestle запускает в Украине продажу продуктов из растительного мяса
Швейцарская компания Nestle будет в Украине альтернативу мясу – растительные продукты Garden Gourmet. Это популярный европейский бренд с производственными мощностями в Чехии.
Источник:http://newfood.media.
Новую продукцию уже поставляют в несколько киевских и львовских ресторанов. В торговых сетях в Украине они появятся уже до конца 2021 года.
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Что можно будет приобрести в Украине:
- растительные котлеты для бургера Sensational Burger;
- растительные сосиски Sensational Sausage;
- растительные фрикадельки Vegan Meatballs;
- вегетарианские наггетсы Vegetarian Nuggets.
Чем особая продукция Garden Gourmet
► Как заверили в Nestle, в ее составе – только натуральные растительные ингредиенты. Говорится, в частности, о пшенице, сое, масле и воде.
► А для изготовления оболочки сосисок Sensational Sausage, например, используют натуральные водоросли.
► Кроме этого, как краситель в продуктах компании используют свекольный сок, а также фруктово-овощной концентрат.
Почему это важно
Для производства, например, растительного котлеты для бургера компания тратит на 80% меньше энергии, чем для такого же продукта, но з мяса.
Производство продукции Garden Gourmet также снижает углеродный след и использования земли по сравнению с обычным мясом – на 80% и 75%.
Выбор в пользу растительных продуктов помогает уменьшить объем парниковых газов при производстве продуктов питания,
– подчеркнула Елена Шевелева, директор Nestle Professional в Украине и Молдове.
"Благодаря оптимальной цене этот продукт доступным для каждого. Надеемся, что украинцы откроют для себя мир растительной пищи, благодаря Garden Gourmet", – подчеркнула предприниматель.
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