Украинская компания Eat Me At начала изготовления растительного мяса в виде фарша, которое по вкусовым свойствам абсолютно не отличается от классической мясной продукции.

Цель компании – создать растительное мясо, которое по вкусу будет идентичным животному, а по составу – чище и полезнее. Автор стартапа Андрей Черуха вместе с ведущими специалистами разрабатывал технологию производства нового продукта около двух лет, рассказывает Mind.

Интересно: Работы заменили официантов в ресторанах Южной Кореи: впечатляющие фото

Растительное мясо производства Eat Me At / Eat Me At

Как родилась идея?

В США почти 10 лет назад начали разрабатывать мясо на основе растений. В 2018-м, когда его уже можно было приобрести в супермаркетах и ​​попробовать в местных ресторанах, я поехал в Америку с целью попробовать и привезти образцы в Украину. За два года, начиная с 2018-го, я познакомился с десятками технологов из разных стран, мы сделали сотни тестов, рецептур фарша, выработали собственные технологии изготовления, прежде чем достичь продукта, который нам полностью понравился, – рассказывает автор стартапа Андрей Черуха.

Растительное мясо производства Eat Me At / Eat Me At

Что нужно знать о продукте?

Растительный фарш от Eat Me At:

Подходит для веганов и вегетерианцив, но создан для людей, которые обожают мясо. Не содержит ГМО, антибиотиков и вредных жиров. Экологический продукт: не является причиной выброса парниковых газов, не требует большого количества воды и зерна, не загрязняет территорию, на которой производится.

Растительное мясо производства Eat Me At / Eat Me At

Автор идеи Eat Me At уверяет, что разработанный продукт может стать качественной альтернативой животному мясу. Ведь это не просто фарш-полуфабрикат. Это заявка сделать мир лучше и добрее к животным, уверяют производители продукта на официальном сайте.

Еще с университетских времен я не раз практиковал вегетарианство, но максимум меня хватало на один год. Наверное, потому, что мясо для меня – это вкусно, и оно слишком сильно интегрировано в нашу повседневную жизнь. Но то, каким образом такое мясо добывается, всегда было для меня неприемлемо. Есть множество вещей, которые человечество вспоминает, как темное пятно истории. Нам стыдно за доставленные притеснения других, рабство. И судя по развитию цивилизации и зарождения ценностей, уже через несколько десятилетий нам так же стыдно за жестокое обращение с животными, за ущерб экологии – только ради вкуса пищи, – добавляют производители украинского растительного мяса.

Растительное мясо производства Eat Me At / Eat Me At

Какие ингредиенты входят в состав растительного фарша производства Eat Me At?

Секретами рецептуры поделился основатель стартапа Андрей Черуха. Он рассказал, что растительный фарш состоит из:

основы – текстурированного соевого белка;

дрожжевых экстрактов, богатых белками и витаминами группы В – именно они отвечают за вкус искусственного мяса;

минералов коджи, которые добываются естественным путем из мицелия коджи (разновидность грибов, который часто используется в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов);

метилцеллюлозы, которая необходима для скрепления фарша в стабильную массу;

кокосового и подсолнечного масла, которые обеспечивают необходимый уровень жирности;

сока свеклы и натурального красителя, сделанного из карамели, что придает мясу необходимый цвет.

Растительное мясо производства Eat Me At / Eat Me At

Сколько стоит инновационное мясо?

Производители отмечают, что упаковка продукта весом 350 грамм стоит 160 грн. К тому же при оптовых объемах заказов покупателям будут предлагать скидки.

Растительное мясо производства Eat Me At / Eat Me At