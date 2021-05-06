В компании надеются, что их продукт сможет достойно представить себя на рынке альтернативных молочных продуктов. В частности – составить конкуренцию брендам Alpro и Oatly.

Ранее Nestle запускает в Украине продажу продуктов из растительного мяса

Веганская молоко под брендом Wunda сначала будут продавать во Франции, Нидерландах и Португалии. Вероятно, что оно поступит в продажу еще в мае или в начале июня.

Впоследствии новинка появится в других европейских странах. В Nestle ожидают, что основную часть доходов Wunda будут приносить супермаркеты.

В то же время молоко также намерены продавать и в ресторанах и кафе. Кроме этого, компания планирует заняться разработкой других веганских продуктов, например – йогурта.

Обратите внимание! В феврале в Nestle заявили, что работают над выпуском новой линейки молочного веганского шоколада KitKat.

Коротко о конкурентах – Alpro и Oatly

Oatly – шведский пищевой бренд. Производит альтернативы молочным продуктам из овса. Основными рынками торговли является Швеция, Германия и Великобритания.

Alpro – европейский бренд от компании Danone. Продает продукты и напитки из сои, миндаля, лесных орехов, кешью, риса, овса и кокосового ореха.