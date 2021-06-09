Стейк будут поставлять в несколько ресторанов по всей Украине. Другие подробности компания пообещала обнародовать позже.

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GreenBeefSteak создали, добавляя пшеничный и соевый белок, свекольный сок, а также веганский ароматизатор жареного мяса.

В Green Go объяснили, что в текстуре стейка есть натуральная "мраморность". Именно поэтому он похож на стейки животного происхождения.

В компании подчеркнули, что появление таких стейков в Украине – логическое продолжение трендов. Там надеются на спрос среди потребителей.

Чем еще занимается компания

Производство растительного стейка – не единственные планы Green Go. Там также работают над созданием альтернативных рыбных продуктов, котлет для бургеров и фарша.

Обратите внимание! Уже в ближайшее время компания намерена продавать растительные митболы (шарики из мясного фарша) и тофу собственного производства.

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