Стейк будут поставлять в несколько ресторанов по всей Украине. Другие подробности компания пообещала обнародовать позже.
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GreenBeefSteak создали, добавляя пшеничный и соевый белок, свекольный сок, а также веганский ароматизатор жареного мяса.
В Green Go объяснили, что в текстуре стейка есть натуральная "мраморность". Именно поэтому он похож на стейки животного происхождения.
В компании подчеркнули, что появление таких стейков в Украине – логическое продолжение трендов. Там надеются на спрос среди потребителей.
Чем еще занимается компания
Производство растительного стейка – не единственные планы Green Go. Там также работают над созданием альтернативных рыбных продуктов, котлет для бургеров и фарша.
Другие веганские продукты в Украине
- Осенью 2020 году в Украине начали производство собственного искусственного мяса в виде фарша. Этим занялся стартап Eat Me At.
- Впоследствии кондитерская компания АВК заявила, что производить искусственное мясо под брендом Dreameat. Говорится о замороженных котлеты для бургера.
- В феврале 2021 компания Nestle объявила, что будет продавать в Украине растительные продукты Garden Gourmet. В торговых сетях они могут появиться еще до конца года.