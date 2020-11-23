На улицах Львова появятся 8 экологических автобусов, их приобрели частные перевозчики. Особенность такого транспорта заключается в том, что он работает на газе.

В ближайшее время их намерены растаможить, после этого их поставят на учет, об этом сообщили во Львовском городском совете.

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По предварительной информации, в пятницу, 27 ноября, автобусы выедут на маршрут №25, который курсирует от ТЦ "Кинг Кросс" до улицы Богдана Хмельницкого.

Справка. Автобусы производит компания Solaris. Они могут перевозить до 92 пассажиров – есть 37 сидячих мест и еще 55 стоячих. Длина транспорта достигает 12 метров.

Экологические транспортные средства приобрели частные перевозчики Львова – ООО "Мера и К", "АТП-14630" ООО "Фиакр Львов". Они объединены в концерн "ЕкоПасТранс".

Экологические автобусы выедут на улицы Львова / Фото ЛГС​



Как выглядит экологический автобус Solaris: смотрите видео ЛГС

Заметим, что автобусы Solaris, которые вскоре появятся на улицах Львова, являются низкопольными – они могут перевозить людей с инвалидностью или детей в колясках.

Справка. Solaris Bus & Coach – это польская компания, основанная вблизи города Познань. Она является преемником фирмы Neoplan Polska, которая работала с 1994 по 2001 годы.