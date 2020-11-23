Во Львове запускают экологические автобусы: как они выглядят – фото, видео
На улицах Львова появятся 8 экологических автобусов, их приобрели частные перевозчики. Особенность такого транспорта заключается в том, что он работает на газе.
В ближайшее время их намерены растаможить, после этого их поставят на учет, об этом сообщили во Львовском городском совете.
Интересно Двухэтажные купе в поездах: что предлагает украинская компания – фото проекта
По предварительной информации, в пятницу, 27 ноября, автобусы выедут на маршрут №25, который курсирует от ТЦ "Кинг Кросс" до улицы Богдана Хмельницкого.
Экологические транспортные средства приобрели частные перевозчики Львова – ООО "Мера и К", "АТП-14630" ООО "Фиакр Львов". Они объединены в концерн "ЕкоПасТранс".
Экологические автобусы выедут на улицы Львова / Фото ЛГС
Как выглядит экологический автобус Solaris: смотрите видео ЛГС
Заметим, что автобусы Solaris, которые вскоре появятся на улицах Львова, являются низкопольными – они могут перевозить людей с инвалидностью или детей в колясках.
Поделиться новостью